Sorteo del Servicio Militar Nacional 2025; fechas, sedes y todo lo que debes saber

Miles de jóvenes en todo el país participarán próximamente en el sorteo del Servicio Militar Nacional de noviembre 2025, dirigido a los nacidos en el año 2007 y a los llamados remisos.

Si tú o algún familiar acudirán al sorteo, aquí en adn Noticias encontrarás información sobre qué significa obtener bola blanca o negra, los pasos a seguir después y los documentos necesarios.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Servicio Militar 2025?

El sorteo del Servicio Militar Nacional 2025 se realizará el domingo 9 de noviembre, aunque en algunos municipios se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2025.

Cada Junta Municipal o Delegación de Reclutamiento es responsable de organizar el evento, el cual suele realizarse en explanadas cívicas o auditorios públicos, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).



Estado de México

En el municipio de Tultitlán, el sorteo se llevará a cabo el 9 de noviembre de 2025.

La colocación del sello de bola negra en la cartilla del SMN se efectuará en la Oficina de Cartillas Militares, ubicada en Avenida Independencia, Edificio de Protección Civil y Bomberos del Obelisco, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Las autoridades municipales recordaron que quienes no se presenten recibirán bola blanca, lo que significa que deberán cumplir con el servicio militar y serán considerados faltistas.

Ciudad de México

Coyoacán: El sorteo se realizará el 23 de noviembre de 2025 en la Alameda del Sur, localizada en Canal de Miramontes s/n, colonia Las Campanas, a partir de las 08:00 horas.

Miguel Hidalgo: También el 16 de noviembre, para los jóvenes que tramitaron su Cartilla de Identidad del SMN durante este año. La cita será en el Deportivo Plan Sexenal (Plan de Guadalupe 82, colonia Nextitla), con acceso por la Puerta 1 desde las 08:00 horas.



Chihuahua

El Ayuntamiento de Chihuahua informó que el 16 de noviembre se efectuará el sorteo correspondiente a la clase 2007 y remisos en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.



Cancún, Quintana Roo

En el municipio de Benito Juárez, el sorteo se celebrará el domingo 16 de noviembre a las 07:00 horas en el domo de la Unidad Deportiva "Jacinto Canek".

¿Qué significa la bola blanca y la bola negra?

En el sorteo del servicio militar, la bola blanca significa que el joven será "encuadrado", es decir, debe cumplir con el servicio militar asistiendo a los Centros de Adiestramiento de forma regular. Esto implica recibir instrucción militar básica, realizar actividades físicas y de apoyo a la población civil, a diferencia de la bola negra, que designa a los que quedan a "disponibilidad".

