Buen Fin 2025: recomendaciones de seguridad, fechas y cómo participar en el sorteo

Estamos a poco más de una semana del inicio de la edición 2025 del Buen Fin , el cual celebra 15 años de existencia como una iniciativa para impulsar el comercio en México y apoyar a la economía de los mexicanos.

Para la edición 2025, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, también conocida como Canaco, indicó que se esperan números históricos e ingresos que topen a los 305 millones de pesos mexicanos. Según la dependencia este año además el gremio de la compras digitales van a estar a la par e incluso podrían superar a los canales de comercio físico, en México el 70% de las personas optarán por compras online para el Buen Fin.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Recomendaciones y fechas del Buen Fin 2025

Este año el Buen Fin llega a más de 400 mil comercios y tiendas de toda la República Mexicana del jueves 13 al miércoles 19 de noviembre de 2025. Algunas marcas y tiendas incluso tienen previsto iniciar con sus promociones un día o dos antes de la fecha oficial.

Para las personas que desean adquirir algún producto en el Buen Fin, les compartimos algunas recomendaciones para evitar fraudes y estafas. La mayoría de las estafas ocurren en compras por internet y es por eso que debes poner atención a los siguientes puntos:

Verifica la URL del Sitio:



Asegúrate de que la dirección del sitio empiece con "https://" y que tenga el ícono de un candado cerrado , esto asegura que la conexión es segura y tus datos están encriptados.



y que tenga el ícono de un , esto asegura que la conexión es segura y tus datos están encriptados. Compra solo en sitios web confiables y conocidos o en las aplicaciones oficiales de los comercios.



o en las aplicaciones oficiales de los comercios. Evita hacer clic en enlaces sospechosos que lleguen por correo electrónico ( phishing redes sociales, ya que pueden redirigirte a páginas falsas.

Métodos de Pago Seguros:



Utiliza tarjetas digitales con código de seguridad dinámico ( CVV ) que te ofrecen mayor protección.



con código de seguridad dinámico ( ) que te ofrecen mayor protección. Prefiere métodos de pago seguros como tarjetas de crédito o plataformas de pago reconocidas ( PayPal) , que suelen tener políticas de protección contra fraudes .



o plataformas de pago reconocidas ( , que suelen tener políticas de . Evita transferencias bancarias directas o pagos en efectivo a cuentas desconocidas, ya que son difíciles de rastrear.

Protege tu Información Personal:



Nunca compartas contraseñas, NIPs o códigos de seguridad por correo, redes sociales, teléfono o mensajes de texto.



por correo, redes sociales, teléfono o mensajes de texto. Usa contraseñas robustas y cámbialas con frecuencia.



y cámbialas con frecuencia. No utilices computadoras o redes Wi-Fi públicas para hacer compras o acceder a tu banca en línea



o redes Wi-Fi públicas para hacer compras o acceder a tu Mantén el sistema operativo, navegador y apps de las tiendas actualizados.



de las tiendas actualizados. Activa las alertas de movimientos bancarios para monitorear cargos en tiempo real.

Para realizar compras de manera presencial es importante poner atención a los siguientes puntos:

Compara Precios:



Investiga el historial de precios del producto en las semanas previas al Buen Fin. Herramientas como el portal web de la PROFECO te pueden ayudar a verificar que el descuento sea real y no un precio inflado. Muchas empresas y tiendas incurren en la práctica de subir los precios en días previos al inicio del Buen Fin para posteriormente hacer un "descuento" que en realidad deja los productos en el mismo precio.



del producto en las semanas previas al Buen Fin. Herramientas como el portal web de la te pueden ayudar a verificar que el descuento sea real y no un precio inflado. Muchas empresas y tiendas incurren en la práctica de subir los precios en días previos al inicio del Buen Fin para posteriormente hacer un "descuento" que en realidad deja los productos en el mismo precio. Compara el precio final (incluyendo impuestos y tarifa de envío) entre varias tiendas para encontrar el mejor precio.

Revisa al Vendedor y Producto:



Si compras en un marketplace , revisa la calificación y comentarios de otros compradores sobre el vendedor.



, revisa la de otros compradores sobre el vendedor. Lee la descripción del producto, términos y condiciones de la compra, así como las políticas de devolución y garantía, esto con la finalidad de no adquirir productos con tendencia a descomponerse, principalmente electrónicos.

Planifica tu inversión:



Establece un presupuesto para evitar compras impulsivas y endeudamiento innecesario, es importante contemplar lo que puedes comprar para no endeudarte.

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 llega con una increíble sorpresa para todas las personas que decidan hacer una compra con tarjetas de crédito y débito mayor a $250 pesos mexicanos. Es decir habrá un sorteo para los participantes del Buen Fin con una bolsa en premios de hasta 500 millones.

Para participar en el sorteo no es necesario hacer un registro o llenar un formulario, simplemente debes realizar tu compra superior al monto mínimo en alguno de los comercios que estén participando formalmente en el Buen Fin 2025.

El sorteo se realizará el próximo viernes 5 de Diciembre y los ganadores serán anunciados directamente en los canales oficiales del Buen Fin, si resultas ganador, vas a obtener una transferencia directamente a la cuenta con la que realizaste tu compra. El monto del premio puede ir de los $500 hasta los $20 mil pesos mexicanos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.