Beneficiarias de Mujeres Bienestar tendrán telefonía e internet gratis

Si eres beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar , ahora puedes tener telefonía e internet gratuito y aquí te decimos paso a paso cómo activar este beneficio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo activar internet y telefonía gratis?

A partir de este momento, las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar podrán acceder a servicios gratuitos de telefonía e internet. Para obtener este servicio es necesario lo siguiente:

Contar con un teléfono celular

Esperar la notificación del programa sobre la disponibilidad

Descargar la aplicación digital en tu teléfono

Ingresar el código único que recibirás

Confirmar la activación del servicio

Este nuevo beneficio tiene como objetivo fortalecer el acceso a la educación, capacitación y servicios de distancia y que las mujeres puedan comunicarse en casos de emergencia. Además, se busca reducir la brecha digital y facilitar la comunicación entre las beneficiarias, especialmente en comunidades rurales con difícil acceso a servicios de conectividad.

Beneficios del programa Mujeres Bienestar

Cabe mencionar que este no es el único beneficio que otorga el programa, pues las beneficiarias también podrán disfrutar:

Seguro médico

Descuentos en transporte público

Asesoría legal y financiera

Apoyo psicológico

Oportunidad de concluir estudios profesionales

Servicio veterinario

Descuentos en tiendas

Cursos, talleres y pláticas

Seguro de vida

Atención médica y dental

Asistencia alimentaria y funeraria

Las mujeres que quieran ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos :

Tener entre 60 y 64 años

Ser de nacionalidad mexicana

Residir en la República Mexicana

Y contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Número telefónico de contacto, puede ser de celular o de casa

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.