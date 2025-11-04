Beneficiarias de Mujeres Bienestar tendrán telefonía e internet gratis
Además del apoyo de 2 mil pesos bimestrales, las beneficiarias de Mujeres Bienestar podrán tener telefonía e internet gratis.
Si eres beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar , ahora puedes tener telefonía e internet gratuito y aquí te decimos paso a paso cómo activar este beneficio.
¿Cómo activar internet y telefonía gratis?
A partir de este momento, las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar podrán acceder a servicios gratuitos de telefonía e internet. Para obtener este servicio es necesario lo siguiente:
- Contar con un teléfono celular
- Esperar la notificación del programa sobre la disponibilidad
- Descargar la aplicación digital en tu teléfono
- Ingresar el código único que recibirás
- Confirmar la activación del servicio
Este nuevo beneficio tiene como objetivo fortalecer el acceso a la educación, capacitación y servicios de distancia y que las mujeres puedan comunicarse en casos de emergencia. Además, se busca reducir la brecha digital y facilitar la comunicación entre las beneficiarias, especialmente en comunidades rurales con difícil acceso a servicios de conectividad.
Beneficios del programa Mujeres Bienestar
Cabe mencionar que este no es el único beneficio que otorga el programa, pues las beneficiarias también podrán disfrutar:
- Seguro médico
- Descuentos en transporte público
- Asesoría legal y financiera
- Apoyo psicológico
- Oportunidad de concluir estudios profesionales
- Servicio veterinario
- Descuentos en tiendas
- Cursos, talleres y pláticas
- Seguro de vida
- Atención médica y dental
- Asistencia alimentaria y funeraria
Las mujeres que quieran ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos :
- Tener entre 60 y 64 años
- Ser de nacionalidad mexicana
- Residir en la República Mexicana
Y contar con la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses
- Número telefónico de contacto, puede ser de celular o de casa
