Nota

Beneficiarias de Mujeres Bienestar tendrán telefonía e internet gratis

Además del apoyo de 2 mil pesos bimestrales, las beneficiarias de Mujeres Bienestar podrán tener telefonía e internet gratis.

Mujeres con Bienestar
Getty Images/X: @A_MontielR
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si eres beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar , ahora puedes tener telefonía e internet gratuito y aquí te decimos paso a paso cómo activar este beneficio.

¿Cómo activar internet y telefonía gratis?

A partir de este momento, las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar podrán acceder a servicios gratuitos de telefonía e internet. Para obtener este servicio es necesario lo siguiente:

  • Contar con un teléfono celular
  • Esperar la notificación del programa sobre la disponibilidad
  • Descargar la aplicación digital en tu teléfono
  • Ingresar el código único que recibirás
  • Confirmar la activación del servicio

Este nuevo beneficio tiene como objetivo fortalecer el acceso a la educación, capacitación y servicios de distancia y que las mujeres puedan comunicarse en casos de emergencia. Además, se busca reducir la brecha digital y facilitar la comunicación entre las beneficiarias, especialmente en comunidades rurales con difícil acceso a servicios de conectividad.

Beneficios del programa Mujeres Bienestar

Cabe mencionar que este no es el único beneficio que otorga el programa, pues las beneficiarias también podrán disfrutar:

  • Seguro médico
  • Descuentos en transporte público
  • Asesoría legal y financiera
  • Apoyo psicológico
  • Oportunidad de concluir estudios profesionales
  • Servicio veterinario
  • Descuentos en tiendas
  • Cursos, talleres y pláticas
  • Seguro de vida
  • Atención médica y dental
  • Asistencia alimentaria y funeraria

Las mujeres que quieran ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos :

  • Tener entre 60 y 64 años
  • Ser de nacionalidad mexicana
  • Residir en la República Mexicana

Y contar con la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
  • Acta de nacimiento
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses
  • Número telefónico de contacto, puede ser de celular o de casa

Edomex
