El Mejor Fin 2025 llega a Elektra con descuentos en celulares, lavadoras, motos y más

En Elektra no se celebra el Buen Fin sino el Mejor Fin de todo el 2025, pues la tienda con decenas de sucursales a lo largo y ancho de México, anunció descuentos y promociones en aparatos electrónicos como celulares Apple, Samsung, Xiaomi y demás, así como en línea blanca, hogar y motos.

A través de su plataforma web oficial, la empresa de Grupo Salinas dio a conocer que los descuentos pueden ser superiores a los 5 mil pesos dependiendo del producto que se quiera adquirir, además de que se pueden conseguir préstamos con pagos semanales siempre y cuando se cumplan con los requisitos.

Grupo Elektra cumple 75 años [VIDEO] Grupo Elektra se fundó en 1950, como una modesta tienda de radios y electrodomésticos, que ha credido de una manera única desde entonces.

Mejores descuentos en Elektra por el Mejor Fin de este 2025

Las ofertas y descuentos disponibles en Elektra por el Mejor Fin de este 2025 destacan en aparatos como laptops, celulares, tabletas, así como en refrigeradores, lavadoras, artículos para el hogar y motocicletas de la marca Italika.

Algunas de las ofertas que se pueden encontrar en la tienda en esta temporada del Buen Fin 2025 son:

Laptop Asus VivoBook de 10 mil 999 a 6 mil 999 pesos

iPhone 16 de 20 mil 599 a 14 mil 969 pesos

iPhone 15 Pro Max de 18 mil 999 a 15 mil 299 pesos

Samsung Galaxy S25 Ultra de 25 mil 999 a 20 mil 299 pesos

Samsung S22 Ultra de 8 mil 499 a 6 mil 999 pesos

Lavadora HKPRO de 17 mil 999 a 8 mil 299 pesos

Refrigerador HKPRO de 16 mil 999 a 7 mil 999 pesos

Departamentos que tendrán descuentos en Elektra por el Mejor Fin

De acuerdo con lo presentado en la plataforma web de Elektra, para el Mejor Fin de este 2025 se contarán con importantes descuentos en los departamentos de laptops, telefonía, videojuegos, motocicletas, pantallas, línea blanca, así como en accesorios, zapatos y ropa para todos los integrantes de la familia.

Es importante mencionar que las formas de pago que se aceptan en estas tiendas van desde tarjetas de crédito hasta préstamos Elektra, los cuales dan mayores facilidades para que las personas puedan cumplir sus metas y sueños.

✨ Tu hogar merece más, ¡aprovecha! los mejores descuentazos y estrena todo lo que quieras con #Préstamo Elektra. 🎉​

🔗 https://t.co/riwHLdNHnr ​#ElMejorFinElektra pic.twitter.com/fcrxdMze0v — Elektra México (@ElektraMx) November 2, 2025

¿Cómo aprovechar las ofertas por el Mejor Fin en Elektra?

Para conocer todos y cada uno de los descuentos que se tendrá en Elektra en esta temporada del Buen Fin 2025, te sugerimos ingresar al siguiente enlace en donde podrás encontrar todas las promociones por el Mejor Fin de la compañía.

