Fechas de pago para el último bimestre de la Pensión Bienestar este 2025

El Gobierno de México reveló las fechas exactas en que se realizará el pago de la Pensión Bienestar a los Adultos Mayores, Madres Trabajadoras, Personas con discapacidad, Mujeres Bienestar y Sembrando Vida, correspondiente al último bimestre del 2025 (noviembre-diciembre).

La entrega de pensiones se realizará del lunes 3 al jueves 27 de noviembre, de acuerdo con la letra del primer apellido del beneficiario, es decir que podrán acudir a los cajeros o las cajas hasta la fecha correspondiente en el calendario.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, F (Sembrando vida)

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z



Entrega de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que continúa la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en todo el país, con el objetivo de garatizar que el programa económico siga llegando a más beneficiarias.

