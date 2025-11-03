¡Por abusivos! Anuncian multas carísimas a choferes de transporte público que cobren tarifa de más

A partir del pasado fin de semana, los capitalinos debieron de pagar la nueva tarifa de transporte público que aprobó el Gobierno de la CDMX. Este aumento puede ser un golpe al bolsillo de los ciudadanos que usan el transporte público diariamente para ir a su trabajo o escuela.

Por esta razón, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital anunció que habrá multas de miles de pesos para los choferes que no respeten la nueva tarifa de la CDMX y cobren de más. Te contamos los detalles.

¿Cuánto cuesta el pasaje en CDMX?

Tras una negociación con los transportistas de la CDMX, el gobierno de la capital autorizó un incremento a la tarifa del transporte público concesionado de la capital de un peso con cincuenta centavos. Las unidades de transporte público que aumentan su tarifa son las siguientes:

Microbuses (morados y verdes)

Vagonetas

Corredores

La nueva tarifa del transporte público concesionado quedó así:

Microbuses y vagonetas: $7.50 a $9 pesos

Corredores: $9.50 pesos

Autobuses: $8.50 a $9.50 pesos

¿Cuándo entra en vigor la nueva tarifa en CDMX?

De acuerdo con el acuerdo entre el gobierno capitalino y los transportistas publicado el pasado sábado 1 de noviembre de 2025, la nueva tarifa autorizada del transporte público concesionado en la CDMX, de un peso con cincuenta centavos, entró en vigor a partir de esa misma fecha.

Por lo tanto, este lunes 3 de noviembre a la hora de ir a tu trabajo o escuela, ya deberás de pagar este incremento.

¿Cuánto es la multa para choferes que cobren de más?

El aumento a la tarifa del transporte público concesionado en la CDMX significa un golpe al bolsillo de las familias mexicanas, sobre todo, para quienes hacen uso de este tipo de transporte diariamente.

Por esta razón, el gobierno de la capital anunció que los transportistas deberán de tener siempre visible la nueva tarifa, para que los usuarios estén informados de cuál es la tarifa autorizada a partir del 1 de noviembre de 2025.

En caso de que el chofer intente cobrar una tarifa más alta, los usuarios pueden hacer una denuncia del caso, pues la Semovi anunció que habrá sanciones severas que van de los 5,000 a los 60,000 pesos.

En caso de abuso por parte del chofer de la unidad que abordes, puedes hacer tu denuncia llamando a Locatel al 55-5658-1111 ó al *0311 las 24 horas del día, de lunes a domingo.

