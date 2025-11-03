Así puedes tener una moneda con la cara de tu mascota para que se haga eterno

Pasado el Día de Muertos una festividad para colocar una ofrenda y esperar el regreso de los seres queridos; la Casa de Moneda realizó una actividad que a muchos encantó, ya que se trata de obtener una moneda con la cara de tu mascota y así poderla tener para siempre entre los objetos más valiosos.

El valioso objeto fue parte de un ejercicio de la Casa de Moneda en el que las personas podrían pedir el rostro de su mascota que ya se ha adelantado a la otra vida como un homenaje a su compañía.

¿Cómo obtener una moneda con el rostro de tu mascota?

El problema con esta dinámica fue que tuvo un tiempo limitado y se realizó en redes sociales y aunque muchos querían que se tratara de una especie de medalla física, solo se pudo conseguir la moneda de forma digital.

Para obtenerla se solicitaron los siguientes pasos:

Comentar “Medalla” en la publicación en redes.

La Casa de Moneda contactaría a los seleccionados mediante mensaje directo para solicitar una foto y el nombre de la mascota.

Los seleccionados pudieron mirar las fotos el 27 de octubre.



En las monedas se pueden ver a las mascotas con sus nombres, hay perritos, gatitos y hasta algunas tortugas que ya han pasado a otro plano.

Cabe mencionar que esta actividad se realizó debido a que cada noche del 27 de octubre se coloca la primera ofrenda y va dirigida a las mascotas que partieron. Se cree que durante la noche los animalitos regresan a casa a degustar de sus alimentos preferidos.

