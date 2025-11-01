Fecha oficial en la que subirá el pasaje de micros y camiones de la CDMX

El gobierno de la CDMX y los transportistas llegaron a un acuerdo para aumentar la tarifa del transporte público 1.50 pesos y se estableció que los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con algunas reglas, de lo contrario el pasaje no aplicará el nuevo precio, así que los transportistas ya no realizarán bloqueos en la capital del país.

Fecha en la que comienza la nueva tarifa para microbuses y camiones en CDMX y precios

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial , la nueva tarifa en el pasaje de microbuses y autobuses aplicará a partir de hoy 1 de noviembre y será permanente.

Además se buscará garantizar que el transporte público sea seguro, eficiente y de calidad, por lo que se implementarán algunas acciones para mejorar las condiciones físico-mecánicas de las unidades y se capacitará a los operadores.

El Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de Ruta y Corredor subirá 1.50 pesos.

El servicio nocturno subirá 20% adicional a las señaladas anteriormente.

Es decir que ahora el pasaje será el siguiente:

Autobuses 8.50 pesos los primeros 12 kilómetros y 9.50 más de 12 kilómetros

y 9.50 más de 12 kilómetros Microbuses y vagonetas 7.50 pesos primeros 5 kilómetros , 8 peos de 5 a 12 kilómetros y 9 pesos más de 12 kilómetros

, 8 peos de 5 a 12 kilómetros y 9 pesos más de 12 kilómetros Corredores 9.50 pesos

¿A qué acuerdos llegaron el Gobierno de CDMX y los transportistas?

Según el documento, se promoverá el cumplimiento estricto de la revista vehicular anual y la regularización de los trámites correspondientes para cada vehículo y se colocaran cámaras, botones de pánico y dispositivos GPS. Además, los operadores deberán:



Portar licencia de conducir vigente y visible

Retirar vidrios polarizados de las unidades

Revisiones periódicas de unidades

Conductores deberán traer uniforme

Mantener unidades limpias

Tener seguro de responsabilidad civil

También los conductores deberán portar uniforme que consiste en pantalón oscuro y camisa blanca y la unidad debe estar limpia.

