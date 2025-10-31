OFICIAL: Esta será la nueva tarifa del transporte público en CDMX tras acuerdo de aumento

Tras varios días de tensiones y amenazas de colapsar la Ciudad de México (CDMX) con bloqueos, este viernes 31 de octubre se dio a conocer que las autoridades capitalinas llegaron a un acuerdo con el transporte público concesionado para el aumento a la tarifa en próximos días.

A través de un boletín emitido por el Gobierno de la CDMX, se anunció que el acuerdo fue para el aumento de 1.50 pesos en la tarifa de viajes actuales del transporte de Ruta y Corredor, los cuales dan servicio en todas las alcaldías.

¿A qué acuerdos llegaron transportistas y autoridades de la CDMX?

De acuerdo con el boletín emitido por el gobierno capitalino, entre los acuerdos que se alcanzaron con los operadores del transporte público de la CDMX, también se estableció que los concesionarios y permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles la nueva tarifa autorizada, de lo contrario no tendrá efecto alguno.

Por otro lado, se señaló que los transportistas deberán cumplir con lo siguiente:

Portar licencia de conducir Tipo “C”

Retirar vidrios polarizados

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente

Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad

Los choferes deberán portar uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca

¿Cuándo entra en vigor la nueva tarifa de transporte público en la CDMX?

Vale la pena mencionar que en el comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno de la CDMX, no se informó a partir de cuándo se estará aplicando la nueva tarifa de costos en las diferentes rutas del transporte público .

Pese a ello y tomando de referencia el ajuste que se aplicó en 2022, las nuevas tarifas podrían comenzar a aplicarse a partir del próximo sábado 1 de noviembre en las diferentes alcaldías de la capital.

¿Qué exigían los transportistas de la CDMX?

Vale la pena mencionar que en un inicio, los transportistas estaban solicitando el aumento de entre dos y cuatro pesos a la tarifa en la Ciudad de México, además de que exigieron acuerdos en materia de combustible.

