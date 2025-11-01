Así quedó el costo del pasaje en micros, camiones y autobuses con el aumento de tarifa en CDMX

Fueron varias semanas de negociaciones e incluso la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) amagó con llevar a cabo una movilización que "asfixiaría" a la CDMX por lo que las autoridades decidieron ir al diálogo con los dueños de unidades del transporte público concesionado y poder llegar a un acuerdo entre ambas partes que concluyó con el aumento del pasaje en micros, camiones y autobuses y una nueva tarifa que entra en vigor a partir de este 1 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México.

Costo del pasaje en micros, camiones y autobuses en CDMX

Tras publicarse de manera oficial el aumento de $1.50 pesos en el pasaje de micros y otras unidades de transporte público concesionado en la CDMX así quedaron los costos con la nueva tarifa:

Tarifa nocturna en el pasaje de transporte público

Cabe mencionar que las rutas que aún den servicio después de las 23:00 horas aumentarán en un 20% el pasaje, con la nueva tarifa van a quedar de la siguiente manera:

Microbuses y vagonetas (Combis): $9.00 pesos primeros 5 kilómetros de 6 a 12 kilómetros $9.50 pesos. Más de 12 kilómetros $11.00 pesos

Autobuses: $10.50 pesos primeros 5 kilómetros de 6 a 12 kilómetros $11.50 pesos

Corredores: $11.50 pesos

¿Cuándo entra en vigor la nueva tarifa y aumento en el pasaje de micros en CDMX?

El aumento a la tarifa de transporte público concesionado en la CDMX se dio a conocer la noche del 31 de octubre de 2025, tras casi 5 años de no subir el pasaje en micros, camiones y autobuses se dio a conocer que este será de $1.50 pesos y aplicará a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que quiere decir que será este 1 de noviembre cuando los usuarios deberán tomar en cuenta el nuevo costo por viajar en estas unidades.

