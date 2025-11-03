¡Increíble! El nivel del Sistema Cutzamala tras la histórica temporada de lluvias 2025

El nivel del Sistema Cutzamala ha roto varios récords este 2025 gracias a la histórica temporada de lluvias. Millones de personas serán beneficiadas por el almacenamiento que consiguió la presa, ya que alcanzará para surtir a la Ciudad de México y al Estado de México por, al menos, un par de años.

Ya comenzó noviembre y la temporada de lluvias se encuentra muy cerca de llegar a su fin, por lo que podemos decir que el Cutzamala ya no tendrá un "relleno natural" hasta el próximo año y su nivel actual es con el que va a cerrar este 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Nivel del Sistema Cutzamala hoy 3 de noviembre

De acuerdo con el informe oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel actual del Sistema Cutzamala es de 97.38%, el más alto que ha tenido en más de un lustro.

Asimismo, el Cutzamala se compone de tres presas y todas ellas se encuentran casi a su máxima capacidad:



Villa Victoria - 93.44%

El Bosque - 98.52%

Valle de Bravo - 98.65%

Un nivel histórico para todas ellas, superando ampliamente el nivel que tenían hace un año, en donde en la misma fecha se encontraban, aproximadamente, a un 60% de su capacidad.

Alcaldías y municipios beneficiados por el Sistema Cutzamala

Por si fuera poco, literalmente millones de personas son beneficiadas por esta noticia, ya que el Sistema Cutzamala da suministro a las siguientes alcaldías de la CDMX:



Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Contreras.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Así como a estos municipios del Estado de México:



Acolman.

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco.

Cuautitlán Izcalli.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Lerma.

Naucalpan de Juárez.

Netzahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Ocoyoacac.

Tecámac.

Tlalnepantla.

Toluca.

Tultitlán.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos