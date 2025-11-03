inklusion.png Sitio accesible
Nota

¡Increíble! El nivel del Sistema Cutzamala tras la histórica temporada de lluvias 2025

Tenía muchísimos años que el Sistema Cutzamala no se encontraba a un nivel similar al que tiene este 2025 gracias a las lluvias torrenciales que duraron meses

Nivel del Sistema Cutzamala hoy 3 de noviembre
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El nivel del Sistema Cutzamala ha roto varios récords este 2025 gracias a la histórica temporada de lluvias. Millones de personas serán beneficiadas por el almacenamiento que consiguió la presa, ya que alcanzará para surtir a la Ciudad de México y al Estado de México por, al menos, un par de años.

Ya comenzó noviembre y la temporada de lluvias se encuentra muy cerca de llegar a su fin, por lo que podemos decir que el Cutzamala ya no tendrá un "relleno natural" hasta el próximo año y su nivel actual es con el que va a cerrar este 2025.

Nivel del Sistema Cutzamala hoy 3 de noviembre

De acuerdo con el informe oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel actual del Sistema Cutzamala es de 97.38%, el más alto que ha tenido en más de un lustro.

Asimismo, el Cutzamala se compone de tres presas y todas ellas se encuentran casi a su máxima capacidad:

  • Villa Victoria - 93.44%
  • El Bosque - 98.52%
  • Valle de Bravo - 98.65%

Un nivel histórico para todas ellas, superando ampliamente el nivel que tenían hace un año, en donde en la misma fecha se encontraban, aproximadamente, a un 60% de su capacidad.

Alcaldías y municipios beneficiados por el Sistema Cutzamala

Por si fuera poco, literalmente millones de personas son beneficiadas por esta noticia, ya que el Sistema Cutzamala da suministro a las siguientes alcaldías de la CDMX:

  • Álvaro Obregón.
  • Azcapotzalco.
  • Benito Juárez.
  • Coyoacán.
  • Cuajimalpa.
  • Cuauhtémoc.
  • Gustavo A. Madero.
  • Iztacalco.
  • Iztapalapa.
  • Magdalena Contreras.
  • Contreras.
  • Tlalpan.
  • Venustiano Carranza.

Así como a estos municipios del Estado de México:

  • Acolman.
  • Atizapán de Zaragoza.
  • Coacalco.
  • Cuautitlán Izcalli.
  • Ecatepec de Morelos.
  • Huixquilucan.
  • Lerma.
  • Naucalpan de Juárez.
  • Netzahualcóyotl.
  • Nicolás Romero.
  • Ocoyoacac.
  • Tecámac.
  • Tlalnepantla.
  • Toluca.
  • Tultitlán.

