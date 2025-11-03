¡Increíble! El nivel del Sistema Cutzamala tras la histórica temporada de lluvias 2025
Tenía muchísimos años que el Sistema Cutzamala no se encontraba a un nivel similar al que tiene este 2025 gracias a las lluvias torrenciales que duraron meses
El nivel del Sistema Cutzamala ha roto varios récords este 2025 gracias a la histórica temporada de lluvias. Millones de personas serán beneficiadas por el almacenamiento que consiguió la presa, ya que alcanzará para surtir a la Ciudad de México y al Estado de México por, al menos, un par de años.
Ya comenzó noviembre y la temporada de lluvias se encuentra muy cerca de llegar a su fin, por lo que podemos decir que el Cutzamala ya no tendrá un "relleno natural" hasta el próximo año y su nivel actual es con el que va a cerrar este 2025.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Nivel del Sistema Cutzamala hoy 3 de noviembre
De acuerdo con el informe oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel actual del Sistema Cutzamala es de 97.38%, el más alto que ha tenido en más de un lustro.
Asimismo, el Cutzamala se compone de tres presas y todas ellas se encuentran casi a su máxima capacidad:
- Villa Victoria - 93.44%
- El Bosque - 98.52%
- Valle de Bravo - 98.65%
Un nivel histórico para todas ellas, superando ampliamente el nivel que tenían hace un año, en donde en la misma fecha se encontraban, aproximadamente, a un 60% de su capacidad.
Alcaldías y municipios beneficiados por el Sistema Cutzamala
Por si fuera poco, literalmente millones de personas son beneficiadas por esta noticia, ya que el Sistema Cutzamala da suministro a las siguientes
alcaldías
de la CDMX:
- Álvaro Obregón.
- Azcapotzalco.
- Benito Juárez.
- Coyoacán.
- Cuajimalpa.
- Cuauhtémoc.
- Gustavo A. Madero.
- Iztacalco.
- Iztapalapa.
- Magdalena Contreras.
- Contreras.
- Tlalpan.
- Venustiano Carranza.
Así como a estos municipios del Estado de México:
- Acolman.
- Atizapán de Zaragoza.
- Coacalco.
- Cuautitlán Izcalli.
- Ecatepec de Morelos.
- Huixquilucan.
- Lerma.
- Naucalpan de Juárez.
- Netzahualcóyotl.
- Nicolás Romero.
- Ocoyoacac.
- Tecámac.
- Tlalnepantla.
- Toluca.
- Tultitlán.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos