Transportistas protestan en caseta de la carretera México-Querétaro

Decenas de transportistas se manifiestan en la caseta de Tepotzotlán, de la carretera México-Querétaro tras la desaparición de uno de sus compañeros.

Publicado por: Adriana Pacheco

Los transportistas dan peaje libre en la caseta de Tepotzotlán de la México-Querétaro, mientras exigen la localización con vida de su compañero Fernando Galindo, visto por última vez en Jilotepec, Estado de México.

  • Los transportistas denuncian extorsiones
  • Los conductores son víctimas constantes de secuestros e inseguridad en tramos carreteros
