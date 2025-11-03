Transportistas protestan en caseta de la carretera México-Querétaro
Decenas de transportistas se manifiestan en la caseta de Tepotzotlán, de la carretera México-Querétaro tras la desaparición de uno de sus compañeros.
Los transportistas dan peaje libre en la caseta de Tepotzotlán de la México-Querétaro, mientras exigen la localización con vida de su compañero Fernando Galindo, visto por última vez en Jilotepec, Estado de México.
- Los transportistas denuncian extorsiones
- Los conductores son víctimas constantes de secuestros e inseguridad en tramos carreteros