Tras ser deportada, detienen en Sonora a Sandra Lucía Téllez, dueña de la Guardería ABC

Al mediodía de este viernes 3 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se logró la detención de Sandra Lucía Téllez, dueña de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora y en la que murieron 49 menores de edad tras un incendio en 2009.

Por medio de sus redes sociales oficiales, la FGR señaló que se logró cumplimentar la orden de aprehensión en su contra en el municipio de Nogales, Sonora, esto luego de diversas gestiones de seguridad.

Información en desarrollo.

