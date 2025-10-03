¿Están colgados de tu Wi-Fi? Guía paso a paso para bloquear a intrusos

¿Has notado que tu conexión a Internet va más lenta de lo habitual? Cada vez es más común que personas ajenas se conecten sin permiso a tu red Wi-Fi , lo que no solo ralentiza tu velocidad de internet, sino que también pone en riesgo tu privacidad y seguridad.

Afortunadamente, bloquear a los intrusos es más fácil de lo que parece. Aquí te dejamos una guía rápida para proteger tu red y que solamente tu tengas acceso a ella.

¿Cómo puedo saber si alguien está robando mi Wi-Fi?

Saber si alguien extra está usando tu red Wi-Fi no es complicado. La mejor forma de saber si tienes un intruso es revisando la lista de dispositivos conectados en la configuración de tu router o utilizando una aplicación de escaneo de red.

Señales de robo de Wi-Fi

Antes de hacer una revisión exhaustiva, observa estas señales que pueden indicar que tu red está siendo usada por intrusos:



Velocidad de internet más lenta: La congestión de la red puede hacer que la conexión sea notablemente más lenta

Uso de datos inexplicablemente alto: Un pico repentino en tu consumo de datos puede deberse a que alguien está usando tu conexión

Comportamiento inusual del rúter: Las luces de actividad del router parpadean incluso cuando todos tus dispositivos están apagados o desconectados

Configuración del rúter alterada: Si notas cambios en la configuración de tu rúter que no hiciste tú, es una clara señal de intrusión

¿Cómo hago para bloquear a quien roba mi Wi-Fi?

Lo primero que debes hacer para proteger tu red es cambiar la contraseña de tu Wi-Fi. Usa una clave robusta que combine letras, números y símbolos, así será mucho más difícil que alguien acceda sin permiso.

Asimismo, existen tres sencillos pasos puedes expulsar a cualquier dispositivo ajeno de tu red WiFi:



Paso 1: Descarga una app para ver los dispositivos conectados

- Instala la app Fing en tu celular (disponible en Android y iPhone)

- Abre la app y presiona “Buscar dispositivos” para escanear tu red Wi-Fi

- Verás una lista de todos los aparatos conectados (celulares, tablets, TV, etc.)

- Revisa uno por uno y fíjate si los reconoces (pueden ser tuyos o de tu familia)



Paso 2: Identifica al intruso

- Compara los nombres de los dispositivos en la lista con los que tú usas

- Si no reconoces alguno, puede ser un intruso

- Para estar seguro, ve a Ajustes > Wi-Fi > Propiedades > Avanzado en tu celular y revisa tu dirección IP

- Si encuentras un dispositivo desconocido, anota su dirección MAC (es un número único que lo identifica).



Paso 3: Bloquea al intruso desde tu computadora

- Abre un navegador e ingresa la dirección IP de tu módem (por ejemplo, 192.168.1.1)

- Inicia sesión (el usuario y contraseña están en una etiqueta del módem)

- Busca la opción llamada “MAC Filtering” o “Access Control”

- Agrega la dirección MAC del intruso a la lista negra (blacklist)

- Guarda los cambios y reinicia el módem si es necesario.

