Reliquia de san Carlo Acutis, el santo millenial, llega a México y así podrás verla

Este domingo 5 de octubre, la parroquia de San Agustín , en la colonia Ampliación La Rosita de Torreón, Coahuila, recibirá la reliquia de primer grado de san Carlo Acutis, joven italiano canonizado el pasado 7 de septiembre por el papa León XIV.

La reliquia, consistente en un cabello del santo, permanecerá expuesta al interior del templo desde las 12:30 hasta las 19:00 horas (tiempo local).

El padre Eduardo Alejandro Luján Rico, asesor de la Pastoral Juvenil Diocesana, explicó que la reliquia del santo millenial fue un obsequio de Antonia Salzano, madre de Carlo, quien ha compartido con distintas diócesis pequeños fragmentos de cabello y objetos personales de su hijo.

Procesión y actividades juveniles en Torreón

Previo a la misa de bienvenida, programada a las 12:30 horas, la Pastoral Juvenil realizará una procesión en las calles cercanas a la parroquia. Durante la jornada, grupos de jóvenes de Torreón y municipios vecinos —Matamoros, Madero, San Pedro y Viesca— tendrán momentos de oración, alabanza y rezo del Rosario.

A las 18:00 horas se llevará a cabo un acto de adoración con el coro parroquial y, finalmente, a las 19:00 horas, el padre Víctor Olague Montejano, asesor de la Pastoral Vocacional, oficiará una misa por las vocaciones.

El obispo Luis Martín Barraza Beltrán resguardará posteriormente la reliquia, que por ahora solo será exhibida en Torreón.

¿Quién fue Carlo Acutis, el “ciberapóstol”?

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y creció en Milán. Desde muy pequeño mostró una profunda devoción eucarística: recibió la Primera Comunión a los siete años y asistía diariamente a misa.

A los 14 años creó una página web en la que documentó milagros eucarísticos alrededor del mundo, motivo por el cual fue apodado el “ciberapóstol de la Eucaristía”.

Diagnosticado con leucemia a los 15 años, ofreció su sufrimiento “por el papa y la Iglesia”. Falleció el 12 de octubre de 2006 en Monza y fue enterrado en Asís, según su deseo .

Fue declarado venerable en 2018, beato en 2020 y canonizado en 2025 tras comprobarse un segundo milagro atribuido a su intercesión.

Los milagros atribuidos

El milagro que permitió su beatificación ocurrió en Brasil, donde un niño llamado Matheus fue sanado de un raro padecimiento en el páncreas tras besar una reliquia del joven.

En 2022, el Vaticano reconoció un segundo milagro en Florencia, Italia, relacionado con la recuperación inexplicable de una joven con una grave malformación cerebral, lo que abrió el camino a su canonización.

San Carlo Acutis, un santo cercano a los jóvenes

La llegada de la reliquia busca acercar la figura de Carlo Acutis a la juventud de la diócesis de Torreón, de acuerdo a las palabras de la congregación.

“El nuevo obispo quiere unificar la Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional, inspirados en el testimonio de este joven santo que supo vivir la fe en el mundo digital”, destacó el padre Luján Rico a medios locales.

