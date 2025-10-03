Nuevo ciclón en el Pacífico asegura lluvias torrenciales en varios estados este 3 de octubre

Un nuevo ciclón tropical se está formando en las costas del océano Pacífico en México y esto provocará que las lluvias de este viernes 3 de octubre sean extremadamente fuertes en varios estados de la República Mexicana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Hay una zona de baja presión frente a las costas de Michoacán y Colima que se encuentra en interacción con la vaguada manzónica, asegurando tormentas en el Pacífico Sur y Central Mexicano, además que el canal de baja presión en el Golfo de México también será un factor determinante para tener un viernes nublado.

Las lluvias en México este viernes 3 de octubre

La intensidad de las tormentas será diferente en cada estado, sin embargo, hay varias entidades en alerta porque la lluvia sería de hasta 150 mm y recomiendan no salir de casa para evitar el riesgo:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro).

: Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

: Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

: Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

: Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Querétaro.

¿Cuándo terminará la temporada de lluvias en México?

Estamos muy cerca. Se espera que durante la primera semana de noviembre termine la temporada de lluvias y la mayoría del país tenga que preocuparse exclusivamente del frío.

Esto se juntará con la llegada del invierno en México, por lo que las bajas temperaturas también se harán presentes con la llegada de frentes fríos, sobre todo en el norte del país.