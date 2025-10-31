Reabren estación Lechería del Tren Suburbano tras fuga de gas y retoman servicio en toda la línea

El bullicio habitual del Tren Suburbano se detuvo abruptamente esta mañana, 31 de octubre, cuando una fuga de gas natural obligó al cierre inmediato de la estación Lechería, en el Edomex. La emergencia, registrada alrededor de las 9:00 horas, interrumpió parcialmente el servicio entre las estaciones San Rafael y Cuautitlán, afectando a miles de usuarios que viajan diariamente entre la capital y municipios mexiquenses durante tres horas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

De acuerdo con Protección Civil del Edomex, la fuga ocurrió tras la ruptura accidental de un ducto por parte de una empresa externa que realizaba excavaciones cerca de las vías. Aunque no se reportan heridos, el incidente generó una evacuación preventiva y el despliegue de equipos de seguridad y bomberos para controlar el riesgo de explosión.

¿Qué provocó la fuga en la estación Lechería?

Las primeras investigaciones apuntan a un error humano. Una retroexcavadora dañó un ducto subterráneo de gas natural durante trabajos de obra ajenos al Tren Suburbano. La empresa concesionaria confirmó que la causa fue una perforación accidental y que se trabaja coordinadamente con Protección Civil además de la empresa gasera para sellar la fuga de manera segura.

Expertos advierten que estos accidentes son comunes en zonas con alta densidad de infraestructura subterránea, donde los mapas de ductos no siempre están actualizados. Recomiendan reforzar los protocolos de localización de tuberías antes de iniciar excavaciones.

Rutas afectadas y alternativas

El cierre de Lechería interrumpió el servicio entre San Rafael y Cuautitlán, operando únicamente el tramo Buenavista–San Rafael. Miles de pasajeros debieron buscar alternativas en el Mexibús y transporte público local. La Línea II del Mexibús también fue parcialmente suspendida hasta La Quebrada, incrementando el tránsito en arterias como la carretera Tlalnepantla–Cuautitlán.

Autoridades de movilidad recomendaron utilizar aplicaciones como Moovit o Waze para planificar rutas alternativas y evitar retrasos. Asimismo, el Metrobús y el Metro de la CDMX ofrecen conexiones útiles desde Buenavista hacia otros puntos del Valle de México.

¿Cómo se encuentra el Tren Suburbano actualmente?

El personal del Tren Suburbano activó los protocolos de emergencia y evacuó de forma ordenada a los usuarios presentes en la estación. Bomberos y elementos de Protección Civil acordonaron la zona para prevenir riesgos mayores. Gracias a la reacción oportuna, el evento no dejó víctimas ni intoxicados.

Murió adulto mayor en los baños del Tren Suburbano [VIDEO] La noche del martes 22 julio, se reportó la muerte de una persona en los baños de la estación Buenavista del Tren Suburbano; esta es la información que se tiene.

El servicio actualmente se encuentra activo tras las labores de reparación y revisión del ducto dañado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.