Beca Rita Cetina 2025 amplía registro para estudiantes, ¿hasta qué día y de cuánto serán los pagos?

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales más importantes del gobierno de México, debido a que va iniciando el ciclo escolar 2025 -2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se abrió un nuevo periodo registro.

La inscripción para recibir $1,900 pesos bimestrales se realizó del 15 al 30 de septiembre, sin embargo, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez (CNBB) decidió ampliar el plazo para que más estudiantes de secundarias públicas puedan obtener el apoyo económico.

Registro a la Beca Rita Cetina en octubre 2025

Julio León Trujillo, titular de la CNBB, dio a conocer que las familias tendrán tiempo de inscribir a sus hijos e hijas en este apoyo económico hasta el domingo 5 de octubre.

“Queremos que ningún estudiante de secundaria pública se quede sin beca, por eso extendimos el registro a la Beca Rita Cetina hasta el domingo 05 de octubre. ¡Aún estás a tiempo de solicitar la beca para tus hijas e hijos o actualizar su información!”, escribió.

¿Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina?

En entregas pasadas ya te hemos explicado el paso a paso, sin embargo, aquí te dejamos un video fácil de entender y rápido para que realices el proceso en tiempo y forma.

@informantesdebienestar1 Cómo crear tu Llave MX y hacer el registro en la beca Rita Cetina ♬ sonido original - Informantes de Bienestar

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx , así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Asimismo si tienes algún problema al realizar el registro, en este enlace te orientamos su posible resolución

¿Cuánto dinero da la beca Rita Cetina en 2025?

La beca proporcionará 1,900 pesos bimestrales a cada familia con un hijo cursando la secundaria. En caso de tener más de un hijo en secundaria, se asignarán 700 pesos extra por cada niño adicional. Por ejemplo, si tienes dos hijos estudiando en una secundaria pública, recibirás en tu tarjeta del Banco del Bienestar 2 mil 600 pesos cada dos meses.

$3mil 300 pesos en familias con tres estudiantes.

