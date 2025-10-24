¡Apresura el trámite! Desde 374 pesos, anuncian descuento en la licencia de conducir

A través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno de Morelos, se dio a conocer que el trámite de la renovación de la licencia de conducir contará con un descuento de hasta el 50%, esto con la finalidad de apoyar a la economía de las y los habitantes de esta entidad.

Se señaló que el descuento estará disponible para todos los habitantes de la entidad por tiempo limitado, esto gracias al acuerdo emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo estatal y a los subsidios aprobados por el gobierno de Morelos.

Van 70 muertos por las fuertes lluvias que ha habido en Mexico [VIDEO] Los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han sido afectados por las lluvias extremas

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿En cuánto queda el precio de la licencia de conducir en Morelos con el 50% de descuento?

A pesar del descuento en la renovación de la licencia de conducir en Morelos, es importante señalar que las rebajas en el precio únicamente aplican para aquellas que tienen duración de cinco años; tanto para automóviles como para motocicletas.

Con esto mencionado y tomando en cuenta que el precio actual de estos trámites es de 857.70 para licencias de autos y 749.13 para motos, el costo final de estos documentos oficiales quedaron de la siguiente forma:

428.85 la licencia para automovilistas

374.57 la licencia para motociclistas

¿Hasta cuándo aplicará el descuento en el precio de la licencia?

El descuento del 50% en el trámite de la licencia de conducir en Morelos inició desde el pasado miércoles 22 de octubre y se mantendrá vigente hasta domingo 30 de noviembre de este mismo 2025.

Es por ello que las y los habitantes de esta entidad de la República Mexicana, contarán con poco más de un mes para poder aprovechar la rebaja en el trámite de este documento oficial.

Requisitos para la renovación de la licencia de conducir en Morelos

De acuerdo con el mismo Gobierno de Morelos, para poder realizar la renovación de la licencia de conducir es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial

Licencia vencida

Comprobante de pago de Hacienda

Presentarse puntual a la cita, ya que no hay tolerancia

Para realizar este trámite, es indispensable que las y los ciudadanos se presenten con toda la documentación en original y copia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.