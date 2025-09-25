Bancos cerrarán durante 3 días en noviembre y este es el único que tendrá servicio

En noviembre de 2025, los bancos estarán cerrados durante tres días, debido a feriados oficiales establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Como instituciones clave en las actividades diarias de millones, las sucursales bancarias y sus horarios son un tema relevante, por lo que para salir de dudas, acá te decimos cuándo no trabajarán.

¿Cuándo no habrá servicio de bancos en noviembre 2025?

Debido al feriado por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana , habrá un cierre masivo de instituciones bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó los bancos en México suspenderán operaciones el lunes 17 de noviembre de 2025.

La Revolución Mexicana se celebra el 20 de noviembre, pero el puente se recorre para el día 17. Recordemos que la LFT establece que los días feriados se pasan al lunes más cercano cuando no caen en este día de la semana, para así favorecer los fines de semana largos.

Aunque el día oficial de descanso es el lunes 17 de noviembre, el fin de semana previo también implica la suspensión de actividades bancarias:



Sábado 15 y domingo 16: cierre habitual por ser fin de semana

Lunes 17: día no laborable por la celebración del 20 de noviembre

Por lo tanto, las sucursales permanecerán cerradas durante tres días seguidos, sin atención presencial.

Durante estos días, los clientes no podrán realizar operaciones presenciales en sucursales ni acceder a ciertos servicios específicos que requieran atención directa.

Se recomienda planificar sus trámites financieros con anticipación para evitar contratiempos y aprovechar los servicios en línea que las instituciones bancarias ofrecen para consultas y operaciones básicas.

Cabe destacar que los cajeros automáticos estarán al servicios de las personas las 24 horas de dicho día.

¿Qué banco no cierra en noviembre?

La medida no aplica para Banco Azteca, esta institución abre los 365 días del año de 9:00 a 21:00 horas.

¿Qué días cierran los bancos?

De acuerdo con la CNBV, los días que cierran los bancos en el año son:



01 de enero

5 de febrero

18 de marzo

28 y 29 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

1 de octubre

2 de noviembre

17 de noviembre

12 de diciembre

25 de diciembre

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.