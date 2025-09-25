Se registra rapiña de cerveza tras volcadura en Ecatepec, Edomex
Un tráiler volcó en la México-Pirámides; personas saquearon la cerveza mientras la Guardia Nacional solo observaba.
Un tráiler de doble remolque cargado de cerveza volcó en el kilómetro 3 de la autopista México-Pirámides, a la altura de la colonia La Guadalupana, en Ecatepec:
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo y cayó en la cuneta que divide los carriles, dañando severamente la cabina.
- Tras la volcadura, decenas de personas y automovilistas comenzaron a robar la carga de cerveza esparcida en la vía.
- Elementos de la Guardia Nacional División Caminos llegaron al sitio, pero solo observaron el robo sin intervenir.
- Los servicios de emergencias realizaron maniobras para retirar los remolques y la cerveza, mientras que la vialidad presentó severa congestión vehicular.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.