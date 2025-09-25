inklusion.png Sitio accesible
Se registra rapiña de cerveza tras volcadura en Ecatepec, Edomex

Un tráiler volcó en la México-Pirámides; personas saquearon la cerveza mientras la Guardia Nacional solo observaba.

Publicado por: Ximena Ochoa

Un tráiler de doble remolque cargado de cerveza volcó en el kilómetro 3 de la autopista México-Pirámides, a la altura de la colonia La Guadalupana, en Ecatepec:

  • El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo y cayó en la cuneta que divide los carriles, dañando severamente la cabina.
  • Tras la volcadura, decenas de personas y automovilistas comenzaron a robar la carga de cerveza esparcida en la vía.
  • Elementos de la Guardia Nacional División Caminos llegaron al sitio, pero solo observaron el robo sin intervenir.
  • Los servicios de emergencias realizaron maniobras para retirar los remolques y la cerveza, mientras que la vialidad presentó severa congestión vehicular.

