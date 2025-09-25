inklusion.png Sitio accesible
Denuncian abandono y desnutrición de osezna en zoológico de Nuevo León

En redes sociales se compartió un video que muestra cómo una osezna de alrededor de 2 años de edad se encuentra en pésimas condiciones dentro del zoológico La Pastora en Nuevo León.

Publicado por: Itandehui Cervantes
  • Se ha solicitado que se transparente el protocolo de atención veterinaria en el zoológico para garantizar el bienestar de todos los animales.
  • Los osos negros son una especie nativa que habita las zonas montañosas del norte del país, incluyendo a Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango.
  • En Nuevo León se han registrado avistamientos en la Sierra Madre Oriental.
