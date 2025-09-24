Estas son las nuevas medidas para transportistas de combustible tras accidente de pipa

Después del accidente de la pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó decenas de personas muertas y lesionadas, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas medidas para transportistas de combustible con el objetivo de evitar que ocurran otras tragedias.

Los nuevos lineamientos también servirán para evitar el robo de hidrocarburos y el uso indebido de las unidades que transportan combustible peligroso, pues las autoridades podrán verificar la legítima propiedad y procedencia de combustible transportado.

¿Cómo funcionan las nuevas medidas para pipas?

Código QR: Debe permitir lectura a partir de dispositivos móviles estándar para efectos de verificación inmediata por parte de la Comisión, así como autoridades para verificar la legítima propiedad, posesión y procedencia de los hidrocarburos, petroquímicos o petrolíferos transportados, vigencia del permiso y trazabilidad de los productos transportados por medio de SIRACP.

GPS: Todas las unidades vehiculares asociados a los permisos de Transporte o Distribución por medios distintos a ductos de petrolíferos, gas licuado o petroquímicos deben contar y mantener activo y vigentes un Sistema GPS que permita en todo momento su monitoreo y geolocalización en tiempo real, por parte de la Comisión.

Unidades deberán tener balizado

Las unidades deberán tener balizado, un conjunto de distintivos físicos, visibles, permanentes impresos y adheridos en la carrocería de las Unidades Vehiculares, que permiten la identificación inmediata y verificable de la persona Permisionaria, del producto transportado y de la unidad. Las especificaciones son las siguientes:

Material: Película microprismática de alta intensidad con adhesivo permanente

Visibilidad: Debe ser claramente visible durante el día y altamente reflejante durante la noche

Resistencia: El material debe soportar condiciones climáticas extremas, con un rango de temperatura de operación de -40 °C a 80 °C (extensible en caso de requerirse), exposición a químicos y lavado a presión

Durabilidad: Vida útil mínima de 5 (cinco) años en exteriores. La calcomanía deberá reemplazarse siempre que su estado afecte la legibilidad o funcionalidad

Seguridad: Incluye mecanismo antiviolable, que fragmente o rompa al intentar despegar, imposibilitando su reutilización

Cantidad: Debe incluirse en cada uno de los costados (lateral izquierdo y lateral derecho) de la Unidad Vehicular

Sanciones por no respetar las nuevas medidas

Quienes no cumplan con lo establecido o no presenten la información solicitada en el Diario Oficial de la Federación respecto de las obligaciones serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo I de la Ley del Sector Hidrocarburos.