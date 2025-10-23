Preinscripciones en línea para el ciclo escolar 2026-2027; fechas clave y proceso en línea 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán acaba de publicar la convocatoria para las preinscripciones en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

Lo más atractivo de este proceso de preinscripción es que tendrá una modalidad en línea y simplificada, para que los padres de familia puedan encontrar de una manera sencilla las escuelas cercanas a su domicilio y aplica para todos los municipios del estado de Yucatán.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Convocatoria para las preinscripciones escolares en Yucatán

El trámite será completamente gratuito y es muy sencillo de hacer. La preiscripción simplificada aplica para las localidades con una sola escuela, en donde los padres de familia o tutores simplemente deben conrimar la inscripción del alumno directamente en el plantel. Este trámite estará abierto del 3 al 14 de noviembre.

A su vez, la preinscripción en línea aplica para las comunidades con más de una escuela. En esta ocasión, hay fechas específicas que deben cumplir, según el nivel escolar al que se vayan a inscribir:



Preescolar : Del 18 al 17 de noviembre

: Del 18 al 17 de noviembre Primaria : Del 25 de noviembre al 5 de diciembre

: Del 25 de noviembre al 5 de diciembre Secundaria: Del 3 al 19 de diciembre

¿Cómo realizar las preinscripciones en línea?

El proceso es muy sencillo y aquí en adn Noticias te contamos los detalles paso a paso:



Ingresar en el portal preinscripciones.seget.gob.mx

Seleccionar “ Preinscripción Simplificada ” o “ Preinscripción en Línea ”

“ ” o “ ” Una vez en la página de inscripción, debes seleccionar el municipio y el nivel educativo

el En el caso de “Preinscripción Simplificada” solo aparecerá una opción según el municipio o región

En el proceso de “Preinscripción en Línea” se debe delimitar la búsqueda la mayor posible y elegir una opción

Una vez que encontraron la escuela deseada, deben seleccionar el ícono amarillo que sale debajo de su clave, con los datos de la institución

Y listo, los resultados se publicarán el 29 de enero del 2026 para preescolar y primaria y el 30 de enero para nivel secundaria ; las fechas de inscripción a los planteles será del 3 al 13 de febrero.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.