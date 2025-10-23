Preinscripciones en línea para el ciclo escolar 2026-2027; fechas clave y proceso en línea
El programa de “Escuela para todos” busca que los padres de familia puedan realizar las preinscripciones de una manera muy sencilla
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán acaba de publicar la convocatoria para las preinscripciones en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.
Lo más atractivo de este proceso de preinscripción es que tendrá una modalidad en línea y simplificada, para que los padres de familia puedan encontrar de una manera sencilla las escuelas cercanas a su domicilio y aplica para todos los municipios del estado de Yucatán.
Convocatoria para las preinscripciones escolares en Yucatán
El trámite será completamente gratuito y es muy sencillo de hacer. La preiscripción simplificada aplica para las localidades con una sola escuela, en donde los padres de familia o tutores simplemente deben conrimar la inscripción del alumno directamente en el plantel. Este trámite estará abierto del 3 al 14 de noviembre.
A su vez, la preinscripción en línea aplica para las comunidades con más de una escuela. En esta ocasión, hay fechas específicas que deben cumplir, según el nivel escolar al que se vayan a inscribir:
- Preescolar: Del 18 al 17 de noviembre
- Primaria: Del 25 de noviembre al 5 de diciembre
- Secundaria: Del 3 al 19 de diciembre
¿Cómo realizar las preinscripciones en línea?
El proceso es muy sencillo y aquí en adn Noticias te contamos los detalles paso a paso:
- Ingresar en el portal preinscripciones.seget.gob.mx
- Seleccionar “Preinscripción Simplificada” o “Preinscripción en Línea”
- Una vez en la página de inscripción, debes seleccionar el municipio y el nivel educativo
- En el caso de “Preinscripción Simplificada” solo aparecerá una opción según el municipio o región
- En el proceso de “Preinscripción en Línea” se debe delimitar la búsqueda la mayor posible y elegir una opción
- Una vez que encontraron la escuela deseada, deben seleccionar el ícono amarillo que sale debajo de su clave, con los datos de la institución
Y listo, los resultados se publicarán el 29 de enero del 2026 para preescolar y primaria y el 30 de enero para nivel secundaria ; las fechas de inscripción a los planteles será del 3 al 13 de febrero.
