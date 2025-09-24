Violencia en las escuelas: Se necesitan políticas púbicas para proteger a los adolescentes
Jesús Villalobos, integrante del Consejo Directivo Redim indicó que se deben crear políticas públicas encaminadas a la protección y seguridad de los adolescentes.
- Las entidades con mayores registros de violencia física escolar en el país son Edomex, CDMX y Guanajuato.
- La violencia escolar abarca todas las formas de violencia dentro y alrededor de los planteles educativos incluyendo el acoso y ciberacoso.
- Mejoredu señala que en México al menos una quinta parte de los estudiantes de secundaria reportan haber sufrido agresiones en la escuela.