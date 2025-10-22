Última hora: Estudiantes de la FES Acatlán bloquean el Periférico Norte; hay tráfico severo
La manifestación de los estudiantes de la UNAM se encuentra a la altura de Echegaray.
Esta tarde, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán realizaron un bloqueo en la lateral del Periférico Norte, que ocasionó tráfico vehicular.
El cierre de la circulación comenzó en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de Echegaray en el municipio de Naucalpan de Juárez, con dirección a la Ciudad de México.
Los estudiantes de la UNAM se manifiestan en Periférico y causan caos vehicular
Los alumnos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) se apostaron esta tarde en la zona escolar, desde la Avenida Jardines de San Mateo, frente a la FES Acatlán y con cierres vehiculares en diversos puntos, hasta llegar a Periférico.
Para evitar la zona, se recomienda a los automovilistas que tomen la vía Gustavo Baz o la avenida López Mateos.
Estas son las demandas de los estudiantes de la FES Acatlán
Los estudiantes universitarios pertenecientes a la FES de Acatlán bloquearon el Periférico Norte a la altura de Echegaray, para exigir diálogo directo con la directora del plantel, Nora del Consuelo Goris Mayans. Los jóvenes solicitan que las autoridades atiendan el protocolo de seguridad de esta casa de estudios.
Esta movilización se da en un contexto en el que la UNAM ha sido blanco de amenazas de bomba y de actos violentos, tras el crimen cometido por Lex Ashton en el CCH Sur.
