Última hora: Estudiantes de la FES Acatlán bloquean el Periférico Norte; hay tráfico severo

Esta tarde, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán realizaron un bloqueo en la lateral del Periférico Norte, que ocasionó tráfico vehicular.

El cierre de la circulación comenzó en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de Echegaray en el municipio de Naucalpan de Juárez, con dirección a la Ciudad de México.

Los estudiantes de la UNAM se manifiestan en Periférico y causan caos vehicular

Los alumnos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) se apostaron esta tarde en la zona escolar, desde la Avenida Jardines de San Mateo, frente a la FES Acatlán y con cierres vehiculares en diversos puntos, hasta llegar a Periférico.

🚗⚠️ Se registra un bloqueo por parte de estudiantes de la @FES_ACATLAN en Periférico Norte, a la altura de Echegaray en Naucalpan, lo que afecta la circulación con dirección a la CDMX pic.twitter.com/JFRzHi5q4T — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 22, 2025

Para evitar la zona, se recomienda a los automovilistas que tomen la vía Gustavo Baz o la avenida López Mateos.

Estas son las demandas de los estudiantes de la FES Acatlán

Los estudiantes universitarios pertenecientes a la FES de Acatlán bloquearon el Periférico Norte a la altura de Echegaray, para exigir diálogo directo con la directora del plantel, Nora del Consuelo Goris Mayans. Los jóvenes solicitan que las autoridades atiendan el protocolo de seguridad de esta casa de estudios.

Esta movilización se da en un contexto en el que la UNAM ha sido blanco de amenazas de bomba y de actos violentos, tras el crimen cometido por Lex Ashton en el CCH Sur.