Así va el último tramo del Tren México - Toluca y fecha en la que podría estar terminado

Aunque el Tren México - Toluca , mejor conocido como “El Insurgente”, comenzó a operar desde hace dos años, todavía no está listo el último tramo que va de la estación Vasco de Quiroga a Observatorio, sin embargo, la obra avanza de buena manera y su inauguración podría llegar antes de que termine el 2025.

El último tramo del tren es exclusivo de la Ciudad de México (CDMX), desde Santa Fe hasta Observatorio, un punto clave que conecta con otras partes de la capital. Es por eso que cuando comience a operar, será una de las estaciones más utilizadas de este proyecto de movilidad.

Tren México - Toluca: Así va el tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hay un avance del 98% en la obra civil del último tramo del Tren México - Toluca. De hecho, pronto comenzarán las pruebas operacionales para confirmar la seguridad de la obra y permitir su apertura al público en general.

Específicamente, ya está lista la vía férrea hasta la estación Observatorio y se está trabajando en la instalación de subsistemas ferroviarios en la pista de rodamiento, para darle los últimos detalles a la obra y asegurar el funcionamiento.

Por si fuera poco, también están trabajando en los últimos detalles de la estación Observatorio, como el armado de losas, las cubiertas, los cristales, los equipos eléctricos y otras actividades.

Estaciones del Tren México - Toluca

Esta obra conecta el centro de Toluca en el Estado de México con la estación Observatorio en la Ciudad de México; aunque todavía no opera al 100%, miles de mexicanos ya comenzaron a utilizarlo para reducir su tiempo de traslado desde el Edomex hasta la capital. Las estaciones que tiene son:



Zinacantepec (Terminal)

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe (Terminal provisional hasta concluir las obras)

Vasco de Quiroga

Observatorio (Terminal)

Recordemos que el tren recorre 58 kilómetros y se estima que tiene una capacidad para llevar a 230 mil pasajeros al día, en unidades que pueden ir a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

Fecha de apertura del último tramo del Tren México - Toluca

Según el último anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum (en conferencia de prensa el 1 de agosto), se prevé que el Tren Interurbano México Toluca quede terminado en diciembre de 2025, para comenzar con las operaciones ese mismo mes o a más tardar en enero del 2026.

