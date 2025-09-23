Beca de Aprovechamiento 2025: Segunda fecha de registro para estudiantes de prepa y universidad
¡Atención alumnos de Edomex! En adn Noticias te explicamos todo sobre el proceso para realizar la solicitud, resultados y demás detalles.
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) informó que a partir del 22 de septiembre de 2025 se abrió el segundo registro de la Beca de Aprovechamiento Escolar para estudiantes de educación media superior y superior. En adn Noticias te explicamos todo sobre el proceso para realizar la solicitud, resultados y demás detalles.
Cabe destacar que la Beca de Aprovechamiento Edomex 2025 también está dirigida a alumnos de primaria y secundaria, no obstante la inscripción para estos niveles ya concluyó.
¿Quiénes pueden registrarse para Beca de Aprovechamiento Escolar Edomex 2025?
Podrán solicitar esta beca los alumnos que cumplan las siguientes condiciones:
- Ser hijo o hija de un maestro afiliado al SMSEM
- Estar inscrito en el ciclo escolar 2025‑2026 en alguno de estos niveles:
- Educación Media Superior
- Educación Superior (Licenciatura o equivalente)
- Haber tenido un promedio mínimo de 8.5 durante el ciclo escolar anterior (2024‑2025)
Fechas de registro para la Beca de Aprovechamiento 2025
El registro presencial se llevará a cabo en las casas sindicales de las 14 regiones del Edomex, durante tres jornadas:
- Lunes 22 de septiembre: Letras A, B, C, D, E, F, G
- Martes 23 de septiembre: Letras H, I, J, K, L, M
- Miércoles 24 de septiembre: Letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z
Requisitos y documentación
Los interesados deben presentar en original y dos copias de los siguientes documentos:
- Promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025
- Constancia de inscripción para el ciclo 2025-2026 (emitida por la institución educativa)
- Solicitud debidamente requisitada, expedida por el SMSEM
- Último comprobante de percepciones y deducciones del docente solicitante
- Copia certificada del acta de nacimiento del alumno, o documento de tutoría (emitido a partir de 2020).
- Historial académico:
- Para Media y Superior: boletas o historial de los dos últimos semestres, tres cuatrimestres o cuatro trimestres
- Identificación vigente con fotografía y firma del docente (INE)
- Boleta de evaluación (solo si aplica a Educación Básica)
¿Cuándo salen los resultados de la Beca de Aprovechamiento Escolar Edomex 2025?
Tras el proceso de evaluación, los resultados serán publicados próximamente en el portal https://smsem.mx/ , donde los solicitantes podrán ingresar su folio y CURP para verificar si fueron seleccionados. Aún no hay una fecha concreta, sin embargo, aquí te mantendremos al tanto.
Un punto importante a considerar es que si no eres hija o hijo de un maestro del SMSEM, puedes solicitar la Beca Benito Juárez .
