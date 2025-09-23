Lista de las 10 carreras mejor pagadas en México y sueldos promedio, por si no sabes qué estudiar

Millones de alumnos actualmente se encuentran cursando la educación media superior en México , algunos ya tienen decidida la licenciatura que cursarán, sin embargo, otros tantos aún no lo tienen definido.

Si estás en la etapa de decidir qué carrera estudiar y te preguntas cuál es la más rentable, este artículo te dará un panorama claro de las opciones mejor remuneradas en México. A continuación, te presentamos las 10 carreras mejor pagadas en el país, junto con su sueldo promedio, para que tomes una decisión más informada.

¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en México?

Elegir qué carrera estudiar es una decisión crucial, y uno de los factores que importa a muchos jóvenes es el salario. Para orientarte, esta lista muestra las 10 carreras mejor pagadas en México en 2025, con sueldos promedio mensuales, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Medicina de especialidad — $43,587

Economía — $29,754

Medicina general — $26,163

Electrónica automatización y mecánica eléctrica — $25,762

Ciencias computacionales — $25,676

Electricidad y generación de energía — $25,647

Construcción e ingeniería civil —$25,341

Bellas Artes — $24,911

Arquitectura y urbanismo — $24,843

Desarrollo de software — $24,758

Esta información refleja el promedio salarial que puede esperarse, aunque dependerá también de factores como la experiencia, la región, la preparación adicional y la especialización que se tenga.

¿Cuáles son las carreras peor pagadas en México?

Las carreras peor pagadas en México en 2025 están principalmente en el ámbito educativo y social, con sueldos promedio mensuales que oscilan entre 15,815 y 17,814 pesos. De acuerdo con datos del IMCO , las 10 carreras con menores ingresos promedio son:



Formación docente en educación básica nivel preescolar: $15,815

Orientación e intervención educativa: $16,979

Trabajo y atención social: $17,018

Diseño curricular y pedagogía: $17,077

Formación docente en la enseñanza de asignaturas específicas: $17,344

Adquisición de idiomas extranjeros: $17,372

Planes multidisciplinarios o generales del campo de formación docente: $17,380

Formación docente en educación básica nivel primaria: $17,384

Criminología y criminalística: $17,581

Deportes: $17,814

Estas carreras, aunque tienen una importancia social y educativa fundamental, enfrentan bajos salarios en promedio y retos en la inserción laboral. Ahora que conoces el panorama podrás elegir la opción que se ajuste a tus intereses y preferencias.

