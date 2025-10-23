Alerta por aparición de gusanos con cola de rata en México tras inundaciones

Después de las inundaciones registradas en México , algunas de las calles quedaron intransitables por el lodo y los cientos de objetos que quedaron inservibles, sin embargo, las cosas materiales no son las únicas que se encontraron tras las fuertes lluvias, pues los habitantes reportaron la aparición de gusanos con cola de rata.

Las moscas, mosquitos y cuervos invaden las regiones más afectadas por las inundaciones, debido a que la basura sigue en muchas de las calles y ahora, a esta fauna se unen los gusanos con cola de rata, que caminan entre el lodo, junto con las personas, muchas de ellas sin botas.

Brote de gusanos “cola de rata” en Poza Rica

Vecinos de la colonia Palma Sola reportan la aparición de larvas Eristalis tenax, indicadoras de contaminación extrema tras las inundaciones. pic.twitter.com/i7kNrTpTK0 — ES NOTICIA (@Notimexpr) October 23, 2025

¿Qué son los gusanos con cola de rata?

El gusano con cola de rata es una larva cosmopolita y que se encuentra presente en todos los continentes excepto la Antártida. Es parte de la especie Eristalis tenax, comúnmente como mosca de zángano (en su etapa adulta), que puede poner sus huevos en los cadáveres.

Los adultos de Eristalis tenax son polinizadores de cultivos y flores silvestres, mientras que sus larvas constituyen plagas para el ganado , por lo que se recomienda revisar a los animales cuando entran en contacto con vegetación o agua contaminada.

¿Cómo es un gusano cola de rata?

La larva tiene forma cilíndrica con pliegues horizontales y cuenta con un órgano llamado sifón que se asemeja a una cola (que puede medir más que su cuerpo) , de ahí el término “gusano cola de rata”.

¿En qué regiones hay gusanos con cola de rata?

Hasta el momento los gusanos con cola de rata solo se han visibilizado en las inundaciones de Poza Rica , Veracruz, pero no se descarta que también se presenten en otras regiones afectadas.

¿Los gusanos con cola de rata son peligrosos para los humanos?

La mayoría de las veces, los gusanos cola de rata no son peligrosos para las personas, sin embargo, sí hay reportes de miasis intestinal, infección causada cuando estas larvas ingresan al cuerpo humano o tocan heridas abiertas, a través del agua o alimentos contaminados.

Los síntomas son dolor abdominal, irritación nasal, mucho vómito y náuseas, por lo que se recomienda a las personas no caminar en las inundaciones profundas.

