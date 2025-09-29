Estados en México en los que es más caro comprar una casa y hacerte de un patrimonio

Comprar una casa en México se ha convertido en una tarea titánica para las personas. Tener un patrimonio parece un sueño que pocos pueden alcanzar y es que el precio de los inmuebles en varios estados del país ha incrementado de manera desproporcionada en los últimos años.

Es por eso que miles de personas han preferido rentar un departamento o una casa, ya que esa opción, que también es muy cara, es mucho más asequible que poder comprar una casa. De contado es imposible para millones, y a crédito es una tarea resguardada para unos cuantos.

¿Cuánto cuesta comprar una casa en México?

Es un hecho que el precio de una casa será diferente dependiendo del lugar donde se compre. Considerando esto, el portal Century21 hizo un análisis para obtener un promedio de cuánto costaría comprar un hogar en cada estado:



Ciudad de México: 8 millones de pesos

Nuevo León: Entre 6.5 y 7.6 millones de pesos

Estado de México: Entre 4 y 6 millones de pesos

Jalisco: Entre 3 y 5 millones de pesos

Querétaro: Más de 3 millones de pesos

Estados en donde es más caro comprar una casa

Sin embargo, el costo puede ser mucho mayor o menor dependiendo del tamaño de la casa o incluso del departamento. Es por eso que el Indicador Banorde de Precios de la Vivienda publicó los estados donde es más caro comprar, considerando el precio promedio del metro cuadrado:



Ciudad de México: $57,233 pesos Nuevo León: $53,928 pesos Jalisco: $45,954 pesos Sinaloa: $41,839 pesos Baja California: $39,590 pesos Estado de México: $38,019 pesos Yucatán: $28,842 pesos San Luis Potosí: $26,712 pesos Puebla: $25,285 pesos Querétaro: $24,830 pesos

Con datos al corte del 2024, por lo que el valor aumentó durante el 2025 y el costo actualizado sería más caro .

