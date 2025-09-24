Ley Trasciende, la iniciativa ciudadana para legalizar la eutanasia
En la plataforma change.org, una activista lanzó una iniciativa para que la eutanasia sea legal en México a través de la Ley Trasciende.
- La eutanasia en México es considerada como un suicidio asistido con penas de hasta 12 años de prisión según el Código Penal.
- La asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que el 72% de las personas consideran que si se debe aprobar la eutanasia.
- La Ley Trasciende tiene como objetivo reconocer el derecho de decidir sobre el final de la vida y garantizar una muerte digna sin sufrimiento.