Ley Trasciende, la iniciativa ciudadana para legalizar la eutanasia

En la plataforma change.org, una activista lanzó una iniciativa para que la eutanasia sea legal en México a través de la Ley Trasciende.

Publicado por: Itandehui Cervantes

  • La eutanasia en México es considerada como un suicidio asistido con penas de hasta 12 años de prisión según el Código Penal.
  • La asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que el 72% de las personas consideran que si se debe aprobar la eutanasia.
  • La Ley Trasciende tiene como objetivo reconocer el derecho de decidir sobre el final de la vida y garantizar una muerte digna sin sufrimiento.
