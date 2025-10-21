Las zonas en alerta máxima por lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Tabasco

Las fuertes lluvias han cobrado vidas en varios estados de la República Mexicana en las últimas semanas y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay varias zonas que deben estar en alerta máxima por las fuertes tormentas que se esperan este martes 21 de octubre.

Específicamente, en dichos estados se esperan lluvias que puedan superar los 75 milímetros, un parámetro que las catalogaría en alerta púrpura, es decir, como potencial desastre natural que causará inundaciones, deslaves, aumento en niveles de ríos y otras complicaciones.

Zonas en alerta máxima por lluvias este 21 de octubre

De acuerdo con el SMN , las zonas en alerta en los estados más afectados son las siguientes:



Veracruz : Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas, capital de Veracruz y regiones Olmeca

: Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas, capital de Veracruz y regiones Olmeca Oaxaca : Papaloapan, Sierra Norte e Istmo

: Papaloapan, Sierra Norte e Istmo Puebla : región Tehuacán-Sierra Negra

: región Tehuacán-Sierra Negra Chiapas : Norte, este y sureste del estado

: Norte, este y sureste del estado Tabasco: Este y sur del estado

Lluvias en el resto del país este 21 de octubre

De igual manera, la lluvia seguirá siendo un problema en varios estados, aunque con una intensidad mucho menor a los anteriormente mencionados:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Guerrero (sur y sureste), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

: Guerrero (sur y sureste), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

: Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Recordemos que la temporada de lluvias se encuentra cerca de llegar a su fin, pero seguirá siendo un problema, al menos por el resto del mes de octubre, esperando su disminución considerable hasta noviembre.

