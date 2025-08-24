VIDEO: Evacúan Parque Delta por incendio, personas se protegen del humo

Cientos de personas fueron evacuadas de Parque Delta después de que se registrara un incendio en la planta baja este domingo 24 de agosto y los videos de los asistentes cubriéndose del humo rápidamente se volvieron virales.

De acuerdo con los reportes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el incendio se registró en el centro comercial que se encuentra dentro de Parque Delta, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Personas en Parque Delta se protegen del humo

A través de redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes de cómo las personas, que fueron a disfrutar del fin de semana y a realizar compras se protegían del humo que ya había invadido toda la planta baja.

Durante la evacuación, las personas se taparon con sus propias prendas tanto boca como nariz para no respirar el humo, ya que causa daños en los pulmones.

🚨 Alerta 🚨

Por incendio en planta baja, acaban de evacuarnos de Parque Delta. pic.twitter.com/JYZ23wN4ek — Claudia Solera (@SoleraClaudia) August 24, 2025

¿Cómo se provocó el incendio en Parque Delta?

Los bomberos informaron que el incendio se registró después de que en el área de panadería del supermercado se quemó aceite de una freidora. Las llamas ya fueron extinguidas y el incidente no dejó lesionados.

En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vcUDyiuNFU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 24, 2025

Humo de Parque Delta sorprende a peatones y conductores

El humo que salió de las instalaciones de Parque Delta sorprendió a peatones que se encontraban caminando por la calle de Xochicalco, por lo que llamaron a quienes se encontraban cerca a evitar el área. Algunos conductores se detuvieron para no pasar cerca de la plaza comercial.

