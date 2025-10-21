Así será el registro para que alumnos de primaria reciban la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina , que antes se entregaba solo a los estudiantes de secundarias, ahora se dará también a los alumnos de primaria a partir de enero de 2026 y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya reveló el mes en que se harán los registros.

La Beca Rita Cetina se puso en marcha a principios de 2025 para beneficiar a estudiantes de nivel básico que acudan a escuelas públicas. En su primera fase se entregó a nivel secundaria y a partir del 2026 se entregará a alumnos de primaria.

¿Cuándo serán los registros de la Beca Rita Cetina para primaria?

De acuerdo con la SEP, los estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria podrán registrarse para recibir la beca a partir de 2026, mientras que los que se encuentren en 1°, 2° y 3° será hasta septiembre de ese mismo año.

¿De cuánto será el monto de la beca?

Hasta el momento no se ha especificado si el monto será el mismo que el que reciben los estudiantes de secundaria, que consiste en un depósito de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada alumno que integre la familia.

¿A cuántos estudiantes de primaria se entregará la Beca Rita Cetina?

La SEP mencionó que este nuevo registro representa un paso decisivo hacia la universalidad del apoyo para educación básica.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, los beneficiarios de la beca pasaron de 5 millones 603 mil a 8 millones 864 mil 448, lo que significa un incremento del 58.2%.

Se prevé que la beca sea entregada a 3 millones 189 mil 802 alumnos de primaria y este apoyo económico incremente los ingresos de las familias mexicanas.

