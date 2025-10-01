SEP anuncia nuevo nivel educativo que recibirá la Beca Rita Cetina

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que para 2026 todos los estudiantes de primaria recibirán la Beca Universal Rita Cetina , programa enfocado a ayudar económicamente a los estudiantes.

La SEP dio este anuncio durante una visita de supervisión de obras en el estado de Tabasco, en la Escuela Primaria Tomás Garrido Canabal, que se encuentra en el Ejido Dos Montes, en Tabasco, donde señaló que los alumnos que acuden a dicha institución serán parte del programa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina se entrega actualmente a los estudiantes de secundaria que acuden a escuelas públicas, sin embargo, el anuncio de la SEP significará que el programa de ampliará y los alumnos de primaria de incluirán.

¿Cuántos estudiantes recibirán una Beca del Bienestar?

De acuerdo con la SEP, cuando todos los estudiantes de primaria reciban la Beca Rita Cetina significará que más de 12 millones de niñas y niños de todo el país son parte del programa. Dicha cifra dará un total de 21 millones de beneficiarios de alguna de las Becas para el Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Rita Cetina?

Requisitos:

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Del estudiante(s) a registrar:

CURP

Clave de Centro de Trabajo