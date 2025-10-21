¿Habrá nuevo billete de 2 mil pesos? Esta es la verdad detrás del mito viral

El Banco de México (Banxico) aclaró recientemente que, aunque dentro del proyecto de la nueva familia de billetes tipo G se contempla un subproyecto para una posible denominación de dos mil pesos, su emisión no está garantizada.

De acuerdo con el propio banco central, “sólo se emitirá si se considera que dicho billete se requiere para satisfacer las necesidades de los usuarios”, es decir, el diseño, fabricación y puesta en circulación de esta pieza dependerá de si el flujo de efectivo y las condiciones económicas del país lo justifican.

Por ahora, no hay una fecha definida para su impresión o entrada en circulación, por lo que el supuesto “nuevo billete de 2 mil pesos” que circula en redes sociales es solo un rumor.

El #BancodeMéxico emite nuevas familias de billetes para hacerlos más seguros y así, inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación, e incorporar características para facilitar su utilización. #TuBancoCentral #SiempreALaVanguardia pic.twitter.com/WEG4gsfAcA — Banco de México (@Banxico) October 17, 2025

La nueva familia de billetes tipo G

Banxico ha puesto en marcha un proceso de modernización del papel moneda mexicano con el lanzamiento de la familia G de billetes , cuyo objetivo es reforzar la seguridad, mejorar la durabilidad y optimizar el sistema monetario nacional.

Esta nueva serie está conformada por seis denominaciones principales: 50, 100, 200, 500 y mil pesos, además de la posible inclusión del billete de dos mil pesos.

¿Adiós al billete de 20 pesos?

De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el billete de 20 pesos dejará de imprimirse para ser reemplazado gradualmente por una moneda conmemorativa, ya que su vida útil es considerablemente menor.

Diseños y materiales: homenaje a la historia y biodiversidad mexicana

Desde hace años, los nuevos billetes mantienen un diseño familiar, pero incorporan mayores contrastes de color y materiales más resistentes. Las denominaciones de 50 y 100 pesos están elaboradas en polímero, mientras que los de 200, 500 y mil pesos están fabricados en algodón.

Cada billete rinde homenaje a figuras históricas y elementos naturales emblemáticos del país:



50 pesos

100 pesos : Sor Juana Inés de la Cruz y la Mariposa Monarca.

: Sor Juana Inés de la Cruz y la Mariposa Monarca. 500 pesos : Benito Juárez y la Reserva de El Vizcaíno.

: Benito Juárez y la Reserva de El Vizcaíno. Dos mil pesos (propuesta): Octavio Paz y Rosario Castellanos con el paisaje agavero de Tequila, Jalisco.

Medidas de seguridad de última generación

Los billetes tipo G integran avances tecnológicos para evitar falsificaciones, como tintas que cambian de color, hilos dinámicos, microtextos, fluorescencia, ventanas transparentes y relieves perceptibles al tacto.

Estas características permiten una verificación más sencilla para los usuarios y mayor protección para el sistema financiero mexicano, además de facilitar la identificación para personas con discapacidad visual.

