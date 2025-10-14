Estos billetes de 20 pesos serán sacados de circulación por orden de Banxico

Ya es oficial. El Banco de México (Banxico) hizo un anuncio en su página en el que comenzaron el proceso de retiro de los billetes de 20 pesos de la familia F, característicos por su color azul y por la imagen de Benito Juárez.

Este billete se comenzó a emitir el 20 de agosto del 2007 y, desde entonces, se convirtió en un clásico para los mexicanos. Por ejemplo, en el lenguaje de “barrio”, para pedir 20 pesos prestados se podía decir “préstame un Benito”, pero esa frase ya no aplicará, ya que en poco tiempo estos billetes estarán fuera de circulación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Características de los billetes de 20 pesos en proceso de retiro

Estos billetes se distinguen fácilmente por el color azul. Tienen una medida de 120 x 66 milímetros y cuenta con la imagen el expresidente Benito Juárez , junto a una balanza (que representa la justicia) y un libro (que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859).

Banxico Billete de 20 pesos de Benito Juárez

En la parte de atrás tiene una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, en el estado de Oaxaca, un lugar nominado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

Banxico Billete de 20 pesos

¿Los billetes de 20 pesos dejarán de tener valor?

Según la indicación de Banxico , las instituciones de crédito del país ahora tendrán la obligación de abstenerse de poner a disposición del público los billetes indicados y depositarlos en el Banco Central, clasificándolos como billetes en proceso de retiro.

Esto significa que una vez que estos billetes ingresen a algún banco, nunca más volverán a salir al público, sin embargo, todos estos billetes todavía tienen valor y pueden ser utilizados para cualquier tipo de compra.

Banxico establece que estos billetes deben seguir siendo aceptados invariablemente por comercios e instituciones de crédito, por lo que todas las personas que tengan estos billetes de 20 pesos no tienen nada de que preocuparse.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.