Crédito de Apoyo a Damnificados: Pasos y personas que pueden solicitar el apoyo del Fonacot

En tiempos de crisis como las que se viven en zonas de Veracruz , Hidalgo, Puebla y Querétaro, es importante recordar que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) cuenta con un Crédito de Apoyo a Damnificados en caso de emergencias.

De acuerdo con el mismo Gobierno de México, este crédito se otorga en efectivo a las personas que más lo necesitan, esto con la finalidad de permitir que los afectados puedan ir recuperando de a poco sus bienes de consumo duradero y otros servicios esenciales.

¿Cuánto crédito da el Apoyo a Damnificados del Fonacot?

El Crédito del Apoyo a Damnificados se calcula tomando en cuenta los ingresos fijos y permanentes de las personas, así como las deducciones de nómina y la antigüedad del trabajo actual de cada individuo.

Por ello, el monto otorgado por el Crédito de Apoyo a Damnificados dependerá de cada uno de los trabajadores que lo soliciten. Es importante señalar que será el mismo Fonacot el encargado de revisar la cantidad solicitada para así, determinar la cantidad del préstamo que se otorgará a los solicitantes.

¿Quiénes pueden solicitar el crédito del Fonacot?

De acuerdo con las autoridades de nuestro país, todas las personas trabajadoras formales y que vivan dentro de zonas declaradas en emergencia por desastre natural y demás, podrán solicitar este tipo de crédito ante el Instituto Fonacot.

Es por ello que todas las personas que vivan dentro de las áreas afectadas por las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, podrían ser candidatos a recibir uno de estos préstamos especiales en caso de emergencia.

Requisitos para solicitar el Crédito de Apoyo a Damnificados

Entre los requisitos para poder acceder a este Crédito de Apoyo a Damnificados, están los siguientes puntos:

Vivir dentro de una zona afectada y declarada en emergencia por la Secretaría de Gobernación

Antigüedad laboral mínima de 6 meses

Ser mayor de 18 años de edad

Contar identificación vigente, comprobante de domicilio, así como CURP actualizada

Beneficios del crédito del Fonacot

Tasas de interés preferenciales, descuento del 5% para el plazo de 12 meses y del 15% para plazos de 18 y 24 meses

Sin comisión por apertura

Plazo de gracia de 120 días

Pago del crédito vía nómina

Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento e incapacidad

