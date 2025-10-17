VIDEO: Estudiantes enfrentan a exhibicionista que acosa alumnas en Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria

Un caso más de acoso contra alumnas se presentó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León ( UANL ), pues el pasado 16 de octubre se comenzó a difundir un video que muestra a alumnos de Ciudad Universitaria, enfrentándose y exhibiendo a un sujeto que estaba desnundo a bordo de su vehículo.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzó a viralizar la grabación que muestra al sujeto en cuestión completamente desnudo de la parte inferior de su cuerpo, esto mientras hacía tocamientos al paso de alumnas y estudiantes de la facultad.

Estudiantes enfrentan a acosador de la Facultad de Medicina en la UANL

De acuerdo con las imágenes captadas en el video publicado en redes sociales, fueron alumnos de la misma UANL los que encararon y se enfrentaron al exhibicionista frente a la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria.

En el video, se ve cómo al menos tres de los estudiantes comienzan a grabar al sujeto en cuestión para poderlo exhibir. Es en ese momento, que uno de ellos comienza a golpear las ventanas del vehículo en el que se encontraba el acosador, así como uno de los retrovisores.

A pesar de que el exhibicionista intentó darse a la fuga, los alumnos lograron alcanzarlo en un semáforo de la zona y con un objeto metálico, comenzaron a romper las ventanas del vehículo.

Alertan a estudiantes de la Facultad de Medicina, sobre sujeto exhibicionista a bordo de auto, que acosa a universitarias en la zona. Al momento de ser sorprendido, por los mismos estudiantes que lo encararon e interceptaron, se escapó del sitio.

Este es el auto y las placas ⬇️ pic.twitter.com/H5Z3orvBvU — Yadith Valdez (@yadithvaldez) October 16, 2025

Detienen a exhibicionista de la UANL en Nuevo León

Luego de que el video se comenzara a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, se dio a conocer que elementos de la Policía de Monterrey lograron detener al acosador de la UANL .

Se dio a conocer que los hechos ocurrieron el jueves por la noche en el cruce de las calles Jaumave y Babilonia, dentro de la colonia Jardín de las Mitras al poniente de la ciudad antes mencionada.

¿Dónde denunciar acoso en Nuevo León?

Para denunciar casos de acoso dentro de Nuevo León, las víctimas se pueden acercar directamente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, esto a través del Sistema de Denuncia Virtual.

De igual forma, se pueden emitir los reportes al 911 en caso de un peligro latente para las personas.

