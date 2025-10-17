Regidora de Morena regala impresora a escuelas sin luz en Guerrero

Una vez más la ineptitud e ignorancia de nuestros gobernantes sale a relucir gracias a las redes sociales. El capítulo de indignación y bochorno de octubre estuvo a cargo de una regidora de MORENA en Guerrero, la cual compartió mediante su cuenta oficial de Instagram una historia donde regalaba una impresora 3D a una escuela rural, lo que llamó la atención del público es que la escuela ni siquiera tiene luz para poder usarla.

La regidora de nombre Nahomy Nicole Cambray Valdez , después de compartir el video, este fue eliminado a los pocos minutos por la controversia. En el video se podía apreciar a la regidora llegando a la Escuela Primaria Intercultural Cuitláhuac, ubicada en el centro de Guerrero, la cual es una de las escuelas más pobres de la zona y no cuenta con servicios de agua y electricidad. Los pisos son de tierra y apenas se sostiene con techos de lámina.

Si bien podemos creer que la intención de Nicole Cambray era buena, al querer otorgarle un regalo de más de 30 mil pesos a los niños del municipio de Chilpancingo de los Bravo, la realidad es que es bastante tonto hacer este tipo de obsequios a una de las comunidades más pobres de todo México.

Ella es Nicole Cambray

Nahomy Nicole Cambray Valdez de 27 años es la actual regidora del municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero, desempeña su cargo actual en el ayuntamiento del estado desde hace 2 años y medio, percibe un sueldo mensual registrado de $30 mil pesos brutos (poco menos del costo de la impresora 3D que regaló a los niños de su municipio).

Cambray no tenía experiencia previa en cargos públicos y saltó a la política “a la brava” después de culminar sus estudios en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se título de la carrera de economía en el año 2022.

Polémica en redes sociales

Como era de esperarse, la gente dejó ver su enojo en redes sociales donde reiteraron la falta de atención y compromiso de la regidora. Nicole Cambray tuvo que poner privada su cuenta de instagram debido a las críticas recibidas por esta plataforma.

