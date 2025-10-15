¡Oficial! Mexibús y Mexicable suben de precio en el Edomex a partir de esta fecha

En el marco de la aplicación de la nueva tarifa del transporte público en todo el Estado de México (Edomex), se reveló que desde este mismo miércoles 15 de octubre de 2025 el precio de servicios como el Mexibús y Mexicable aumentaron un peso en todas y cada una de sus líneas.

Fue a través de imágenes publicadas en las diferentes plataformas de las redes sociales, que se difundió el mensaje con el que se informó sobre el incremento en el precio de estos servicios de transporte público en el Edomex.

Pequeños comerciantes denuncian el aumento de impuestos que podría matar a las tienditas de la esquina [VIDEO] En entrevista, el líder de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes denunció su preocupación por aumento de IEPS a refrescos y bebidas saborizadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿En cuánto quedó la tarifa por viaje en el Mexibús y Mexicable?

De acuerdo con la lona que fue colocada en las afueras de las estaciones del Mexibús , la nueva tarifa para los usuarios será de 10 pesos. Este costo aplicará de la misma manera para el uso de las instalaciones del Mexicable.

Las nuevas tarifas en el Mexibús y Mexicable según con lo señalado, serán las siguientes:

Tarifa Mexibús y Mexicable: 10 pesos

Tarifa corredor Chimalhuacán-Chicoloapan: 9 pesos

Tarifa de estudiante: 7 pesos

Tarifa Mujeres Bienestar: 9.50 pesos

Tarjeta Movimex: 15 pesos

¿De cuánto fue el incremento a las tarifas del transporte público en Edomex?

Con lo antes mencionado, el costo de estos servicios de transporte público en el Estado de México incrementó un peso en comparación con el inicio de este 2025, lo cual puede representar un promedio de gasto de hasta 10 pesos más a la semana por cada usuario.

Estos nuevos precios se dieron a la par del incremento en los costos del transporte público concesionado de la entidad, el cual subió a 14 y 11 pesos dependiendo el municipio mexiquense en el cual se quiera utilizar la red de movilidad.

¿Por qué subió el costo del transporte público en el Edomex?

Vale la pena mencionar que las autoridades del Edomex informaron que el incremento en el costo del transporte público se da con motivos de mejorar y reforzar la seguridad en las unidades, así como para garantizar un mejor servicio de los choferes y rutas.

De igual forma, se dio luego de que los transportistas argumentaran que varios insumos como el combustible, casetas, refacciones, llantas y demás, aumentaron considerablemente de precio en los últimos años sin que ellos fueran beneficiados.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.