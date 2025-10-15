¿No te agarraron el viaje? DiDi se cae dejando a miles de usuarios sin transporte este martes 15 de octubre

Desde las 6:00 A.M. del martes 15 de octubre, la aplicación de movilidad privada DiDi presenta severas fallas en su servicio, dejando a miles de usuarios sin la posibilidad de llegar a sus destinos.

Según reportes de la App Downdetector , al momento se han recibido más de 389 reportes de fallas, algunos usuarios se quejaron en redes sociales del percance, pero hasta el momento la empresa no ha publicado ni comentado nada respecto al fallo en el servicio.

De acuerdo con lo expuesto por los usuarios de DiDi, la plataforma al momento de tratar de conectar un viaje, marcaba un error, por lo que se pedía intentar más tarde. No obstante, a pesar de los intentos, el servicio no se restauró dejando a varios sin la posibilidad de usarlo y, por ende, llegar a tiempo a los destinos.

Para la gente que intentaba resolver al momento la situación, la App automáticamente se cerraba con la siguiente leyenda “falla en la red”. Las recomendaciones para este martes de quincena es optar por otra aplicación o usar transporte público.

🚨 Didi , InDriver :

Porque la aplicación de viajes está caída desde las 4 am y aún no se reestablece.

💀

Usuarios y choferes han mostrado molestia.

😡

Uber aprovechó para cobrar sus viajes al doble o triple de lo habitual.

🐀

La empresa aún no ha dado un comunicado oficial.

🥺… pic.twitter.com/lWAWmIWnmb — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 15, 2025

Miles de memes inundan las redes con la caída de DiDi

“Es mejor reír que llorar” y los mexicanos lo saben mejor que nadie, la caída en el servicio de la DiDi representó una gran dificultad para cientos de personas que se tenían que transportar a sus destinos.

A mitad de semana y en plena quincena es que sucedió esta tragedia que para los chilangos fue una gran oportunidad para sacar a relucir su creatividad y crear uno “momazos” .

Continúa sin funcionar la app de Didi😔 pic.twitter.com/EFizVCWN6w — Sylvia Malagón (@ChivaMalagon) October 15, 2025

DiDi se cayó y el 🐶 de Uber se está aprovechando para cobrar el doble en CDMX pic.twitter.com/oEPYubfGDZ — Taco de Canasta de hasta abajo (@marcomustaine) October 15, 2025

Las apps de movilidad más usadas en México

Uber $45 a $75 pesos (UberX)Líder del mercado. El costo varía por la tarifa dinámica (alta demanda). Ofrece múltiples categorías (UberX, Comfort, XL, Black, etc.).

DiDi $45 a $75 pesos (DiDi Express/Economy) conocida por ofrecer tarifas competitivas y frecuentes promociones. Sus tarifas suelen ser comparables o ligeramente más bajas que las de Uber. Ofrece DiDi Express, DiDi Economy, DiDi Moto, entre otros.

inDrive Varía (negociado con el conductor) el usuario propone una tarifa y los conductores la aceptan o proponen una contraoferta. Esto puede resultar en precios más bajos fuera de las horas pico, pero es variable.

Cabify Similar a Uber/DiDi enfocada en calidad y servicio, también tiene diferentes categorías (Lite, Executive, etc.). Las tarifas pueden ser un poco más estables o ligeramente más altas en promedio que la competencia en algunas zonas.

