¡Caos anunciado! Bloqueos de la CNTE amenazan el Buen Fin 2025: Fechas y calles afectadas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una serie de protestas que incluirán cierres viales y concentraciones públicas durante los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, justo al inicio del Buen Fin 2025, el evento comercial más grande del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estas acciones forman parte de una estrategia de presión para exigir atención a demandas laborales y educativas que el magisterio considera pendientes desde meses atrás. Las autoridades estatales y federales mantienen diálogo con la CNTE, aunque el sindicato decidió mantener sus movilizaciones para visibilizar el conflicto.

CNTE Esta decisión surge en medio de un proceso de diálogo con las autoridades estatales y federales, tras la reactivación de una mesa de negociación tripartita.

¿Dónde y cuándo ocurrirán los bloqueos?

Las manifestaciones se concentrarán en la ciudad de Oaxaca especialmente en zonas estratégicas del centro y accesos carreteros. Entre los puntos con mayor probabilidad de cierres se encuentran:



El Crucero de Cinco Señores

El Crucero de Fonapas

La Carretera Federal 190

La Avenida Universidad

El Zócalo capitalino

También podrían registrarse bloqueos en el Monumento a la Madre, el Crucero del Aeropuerto y las instalaciones del IEEPO, lo que afectaría tanto a residentes como a visitantes que planean aprovechar las ofertas del Buen Fin.

Alternativas y recomendaciones viales

Autoridades locales recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los días de protesta y optar por rutas alternas. En caso de cierres en el Crucero de Fonapas, se sugiere circular por Calzada Porfirio Díaz, Belisario Domínguez, Emilio Carranza, 5 de Mayo, Los Pirús y Calzada de la República.

CNTE/Facebook El objetivo es avanzar en la resolución de reclamos pendientes que datan de mayo pasado. Estas actividades forman parte de una estrategia más amplia para presionar por cambios en políticas educativas y laborales.

También se propone el uso de Calzada Héroes de Chapultepec, Amado Nervo, Margarita Maza, Pino Suárez y retorno a Héroes de Chapultepec como opción para conectar el oriente y poniente de la ciudad.

Asimismo, sugieren usar transporte público, aplicaciones de navegación en tiempo real o realizar compras en línea para reducir la congestión vial.

¿Qué pide la CNTE?

El movimiento magisterial mantiene su exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y cancelar la Reforma Educativa, al considerar que ambas vulneran derechos laborales. Asimismo, los docentes demandan el pago de adeudos salariales y prestaciones pendientes por parte de los gobiernos estatal y federal.

Las movilizaciones no se limitarán a una sola entidad. La CNTE convocó también a sus secciones en Guerrero y Michoacán, donde se prevé un paro de 48 horas como paso previo a una posible huelga nacional de 72 horas. El plan busca coordinar esfuerzos en todo el país para aumentar la presión sobre el gobierno federal.

CNTE retira bloqueo del AICM [VIDEO] Tras intentar ingresar a la Terminal 2 y vandalizar las instalaciones, integrantes de la CNTE retiró bloqueo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Esta coincidencia entre las protestas y el Buen Fin podría afectar el flujo comercial y turístico, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar previsiones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.