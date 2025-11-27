¿Se trabaja el 1 de diciembre? La Ley Federal del Trabajo responde si es feriado o no

Existe una gran confusión en México respecto a las actividades para el 1 de diciembre, ya que algunos creen que es un día feriado y, por ende, no debería haber clases ni tampoco actividades laborales, pero la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene la última palabra.

Y es que si una empresa obliga a sus empleados a trabajar en un día feriado, tiene la obligación de pagar ese día al triple, por lo que millones de personas en el país se encuentran a la expectativa para el próximo lunes 1 de diciembre del 2025.

¿El 1 de diciembre es día feriado?

Lastimosamente, el 1 de diciembre ya no es un día feriado en México. La última vez que esta fecha se consideró feriada fue en el 2018, cuando tomó protesta el ahora expresidednte Andrés Manuel López Obrador.

Y es que antes de eso, cada 6 años el 1 de diciembre era un día feriado en México, pues era precisamente el día en que un nuevo presidente tomaba protesta, deteniendo todas las demás actividades en el país.

¿Por qué el 1 de diciembre dejó de ser un día feriado?

Sin embargo, todo esto cambió en el 2024, cuando se modificó el día en el que un presidente en México tomaba protesta, cambiando la fecha del 1 de diciembre al 1 de octubre, comenzando una nueva tradición con Claudia Sheinbaum Pardo.

Así, el próximo día feriado por este motivo será el 1ro de octubre del 2030, cuando haya un nuevo presidente o presidenta en las futuras elecciones y tenga que tomar protesta en su nuevo cargo.

¿Cuándo será el próximo día feriado?

Según la Ley Federal del Trabajo, el próximo día feriado y de descanso obligatorio en el calendario es el 25 de diciembre, Navidad. Fecha en la que todos los trabajadores podrán quedarse en casa y disfrutar con sus familias.

