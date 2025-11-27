Así puedes encontrar trabajo de cajero y más vacantes en el Banco del Bienestar

¿Buscas trabajo? El Banco del Bienestar dio a conocer a través de sus redes sociales el proceso a seguir para laborar en alguno de los puestos con los que cuenta en sus diversas sucursales a lo largo de la República.

Entre las oportunidades disponibles se encuentran puestos de cajero, ejecutivo de atención al cliente y diversas vacantes operativas.

¿Qué necesitas para trabajar con nosotros?



Genera un perfil en el Portal Laboral del #BancoDelBienestar. Si cumples con los requisitos y contamos con vacantes en tu localidad, personal del Banco se pondrá en contacto contigo.



— Banco del Bienestar (@bbienestarmx) November 27, 2025

Vacantes Banco del Bienestar 2025

Para postularse, los interesados deben registrarse en el portal laboral oficial del banco, donde podrán cargar sus datos personales y documentos en formato digital, así como seleccionar la sucursal y puesto de su preferencia.

Para inscribirse, se debe ingresar al Portal Laboral del Banco del Bienestar ( https://portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx/ ), crear un usuario y proporcionar correo electrónico para comunicación. Los requisitos básicos incluyen ser mayor de 18 años y contar con identificación oficial vigente como la INE. El proceso es totalmente en línea. Quienes cumplan con los requisitos y el perfil serán contactados para continuar con entrevistas y evaluaciones.

Este empleo es una oportunidad para quienes buscan trabajo estable cerca de su domicilio, ya que el banco tiene presencia en muchos municipios del país y ofrece prestaciones laborales. Además, por la expansión constante del banco, se abren nuevas plazas regularmente.

Banco del Bienestar

¿Cuánto pagan en el Banco del Bienestar en 2025?

De acuerdo con datos de referencia obtenidos del Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios para Personal Operativo del Gobierno de México y de la página de búsqueda de empleo Indeed, los salarios pueden variar:



Jefe de Sucursal: de $11,000 pesos a $17, 829.00 pesos mensuales

Subjefe de Área: $14,394.00 pesos mensuales

Asistente Administrativo: $12,000 pesos mensuales

Auxiliar Administrativo 'A': $8,772.00 pesos mensuales

Cajero: $10,666.00 pesos mensuales

