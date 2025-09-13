Fiscalía de CDMX confirma investigación por tres delitos contra chofer de la pipa de Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una investigación penal por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños culposos tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles 10 de septiembre en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

La fiscal general, Bertha Alcalde Luján , informó este sábado 13 de septiembre que un primer dictamen pericial indica que el accidente fue provocado por un probable exceso de velocidad del conductor de la pipa.

La unidad volcó y explotó, lo que generó una fuga de gas y una posterior deflagración. Se descartó que baches o daños en el asfalto hayan sido factores contribuyentes al siniestro.

“De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno”, se puedo leer en el comunicado del pasado viernes 12 de septiembre.

Estado de salud del conductor y situación legal

El conductor de la pipa se encuentra grave y bajo custodia. Aunque no ha sido formalmente detenido, las autoridades mantienen su vigilancia debido a la gravedad de los hechos.

La Fiscalía precisó que, hasta el momento, el chofer no está en calidad de detenido, sino en custodia.

Investigación sobre la empresa transportista

La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa , ha sido citada a comparecer en la investigación. La fiscal Alcalde Luján señaló que la compañía cuenta con pólizas de seguro vigentes, lo que facilitará las reparaciones correspondientes a los daños causados.

Además, la empresa ha anunciado que asumirá su responsabilidad legal y ha activado protocolos de apoyo a las víctimas del accidente.

Apoyo a las víctimas y sus familias

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado un esquema de apoyo personalizado para las familias afectadas. Este incluye asesoría psicológica y jurídica, así como apoyo económico inicial para gastos relacionados con traslados y necesidades inmediatas durante esta etapa de atención médica.

Además, se mantiene coordinación con el gobierno del Estado de México, dado que población mexiquense también resultó afectada por tratarse de un incidente ocurrido en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Se espera que los avances en los peritajes y las declaraciones de los involucrados permitan una resolución justa para las víctimas y sus familias.

