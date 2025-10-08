¡Ya párale Tláloc! Fecha en la que dejará de llover en México y por qué cae tanta agua

La manera de llover esta temporada ha sido extrema y en algunas zonas del país ha resultado catastrófica por lo que la pregunta de hasta cuándo las lluvias darán tregua y terminarán es una constante. Las inundaciones, el tráfico, los deslaves y el caos se han apoderado de las grandes ciudades y de los municipios por lo que para que sigas preparado en adn Noticias te vamos a contar la fecha prevista en la que terminarán las aguas.

Te invitamos a consultar los registros diarios de #Lluvias y #Temperaturas que se presentan en #México.



Toda la información en ⬇️ https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/N74UV59Qud — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fecha exacta en la que dejará de llover

Como bien sabemos es prácticamente imposible predecir el clima, sin embargo los pronósticos de una experta en la materia que declaró a un diario de circulación nacional esta fecha no está tan cerca, pues Mónica Jiménez, Subgerente de Meteorología previene que aún quede poco más de un mes de precipitaciones en México:

Esa temporada de lluvias, entonces como les he comentado, empieza en mayo y termina en el mes de noviembre, el 30 de noviembre... teniendo un pico máximo en dos meses: agosto y septiembre, siendo más importante el mes de septiembre, que es el mes más lluvioso en México. -explica la experta del Servicio Meteorológico Nacional

Con esto queda claro que si bien seguirá lloviendo, al menos ya no será con la misma intensidad de los meses de agosto y septiembre, pero ahora las lluvias se fusionarán con el frío por lo cual te recomendamos taparte bien porque las enfermedades respiratorias estarán a la vuelta de la esquina.

También se espera que una vez que los frentes fríos leguen a México comiencen a ceder las lluvias y a consecuencia llegue un temporal más seco, pero con temperaturas más gélidas.

Lluvia en Atizapán [VIDEO] Así se vio la lluvia de ayer en la tarde en colonias aledañas en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

¿Por que llueve tan fuerte en México?

Esta temporada de lluvias las precipitaciones fueron extremas y eso tiene una explicación. Expertos del SMN comentan que la intensa forma de llover en 2025 se relaciona directamente con la interacción entre el fenómeno de La Niña y el cambio climático , lo que como consecuencia hace que haya una alteración en los patrones de humedad y temperatura en el país.

A esto se suma el alto incremento de la temperatura del mar lo que propicia que se generen nubes más densas y los periodos de lluvia se hagan más largos. Este fenómeno ha ido aumentando en los últimos años gracias al calentamiento global.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.