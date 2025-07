CURP biométrica: Estas son las multas millonarias que se aplicarán a partir de febrero 2026

La CURP biométrica es un hecho en México, pues según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este documento será obligatorio, a partir de febrero de 2026. Pero, ¿habrá multas millonarias por no tramitarla?

Según el Gobierno Federal, la CURP biométrica se convertirá en un documento indispensable, por lo que deberás de tramitarla en cuanto sea posible. Te contamos quienes podrían pagar una multa millonaria.

¿Qué es la CURP Biométrica?

La CURP biométrica es una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que incorpora datos biométricos para una identificación más segura. Además de los datos que ya incluía este documento oficial como nombre, fecha y lugar de nacimiento, ahora incluirá también los siguientes datos:



Las huellas dactilares de los 10 dedos de las manos

de los 10 dedos de las manos Iris de ambos ojos

Firma electrónica

Fotografía

Todos estos datos biométricos estarán encriptados en una base de datos y se reflejarán en una QR para verificar tu identidad.

¿ Cuándo entra en vigor la nueva CURP biométrica?

El Gobierno de México implementó la CURP biométrica con el objetivo de actualizar la base de datos nacional y ayudar a ubicar a personas desaparecidas. La implementación de la nueva CURP se realizará de forma gradual y consistirá de tres fases.



Primera fase: Comienza el programa piloto en Veracruz, donde los ciudadanos ya pueden acudir a diversos módulos para obtener la CURP Biométrica.

Comienza el programa piloto en Veracruz, donde los ciudadanos ya pueden acudir a diversos módulos para obtener la CURP Biométrica. Segunda fase: Se instalarán módulos en la CDMX y el Edomex, donde se va a entregar esta nueva CURP Biométrica.

Se instalarán módulos en la CDMX y el Edomex, donde se va a entregar esta nueva CURP Biométrica. Tercera fase: En febrero de 2026, la CURP Biométrica se volverá un documento obligatorio en todo México.

La CURP biométrica será totalmente gratuita y obligatoria, por lo que se te solicitará para varios trámites como:



Renovar la credencial de elector

Inscripciones escolares

Inscripción a programas sociales

Sacar tu pasaporte

¿Quiénes pagarán multas millonarias si no cumplen con la CURP Biométrica?

Los ciudadanos no recibirán multas económicas si no tramitan la CURP biométrica, simplemente, si no obtienen este documento, no podrán realizar importantes trámites como las inscripciones escolares.

No obstante, sí habrá multas millonarias de hasta 1 millón 134 mil 900 pesos hasta más de 2 millones de pesos para las autoridades federales, estatales o municipales que no cuenten con las herramientas necesarias para que los ciudadanos obtengan su CURP Biométrica a tiempo.

Asimismo, habrá multas costosas para quienes hagan mal uso de la información contenida en tu CURP biométrica.

Ahora que conoces toda la información acerca de este nuevo trámite obligatorio en México, recuerda que en adn40 estaremos al pendiente de todas las novedades acerca de la nueva CURP biométrica.

