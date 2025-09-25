Fecha límite de registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria
Las familias que tienen estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos bimestrales, este es el proceso paso a paso para hacer el registro.
La Beca Rita Cetina es un programa social enfocado en apoyar económicamente a los estudiantes de nivel básico y el próximo 30 de septiembre se cumple la fecha límite para registrar a los estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas.
La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que la conforme. El monto se proporciona durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, y hasta por 30 meses siempre que cumplan con los requisitos.
Aun tienes tiempo de realizar el registro en línea a la beca Universal #RitaCetina, para estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas. 🏫📚— Delegación de Programas para el Bienestar CDMX (@Bienestar_CDMX) September 25, 2025
Ingresa a: https://t.co/USdkRfdDzU
Recuerda: ten a la mano tu cuenta llave, y los documentos. 💻#BienestarCDMX pic.twitter.com/cuCIigSoig
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina?
De la madre, padre, tutora o tutor:
• CURP
• Número de celular
• Correo electrónico
• Identificación oficial (digitalizada)
• Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)
Del estudiante o estudiantes a registrar:
• CURP
• Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)
Recuerda que para realizar tu solicitud necesitas una llave Mx, es decir una cuenta digital en la que una persona crea un usuario y contraseña. Si todavía no la tines, pues conocer cómo obtenerla en el siguiente enlace .
Proceso para hacer el registro paso a paso
Si ya tienes tu llave Mx debes seguir el siguiente proceso para solicitar la Beca Rita Cetina
- Ingresar al siguiente enlace
- Dar clic en Iniciar sesión con Llave Mx
- Verás datos precargados
- Selecciona y sube una identificación oficial
- Llena los datos de tu domicilio
- Selecciona y sube un comprobante de domicilio
- Acepta el Aviso de privacidad simplificado
- Da clic en Guardar registro
- De esta manera el padre o tutor ya está registrado
- Da clic en Registrar un estudiante
- Ingresa la CURP de tu hija o hijo de secundaria
- Selecciona validar CURP
- Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
- Da clic en Buscar CCT
- Si tu escuela está en nuestra lista de cobertura, ingresa:
-Nivel educativo
-Turno-Grado
- Parentesco con la o el estudiante
- Da clic en el manifiesto bajo protesta de decir la verdad
- Presiona Guardar y continuar
- Da clic en Aceptar
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.