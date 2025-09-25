Fecha límite de registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria

La Beca Rita Cetina es un programa social enfocado en apoyar económicamente a los estudiantes de nivel básico y el próximo 30 de septiembre se cumple la fecha límite para registrar a los estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas.

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que la conforme. El monto se proporciona durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, y hasta por 30 meses siempre que cumplan con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina?

De la madre, padre, tutora o tutor:

• CURP

• Número de celular

• Correo electrónico

• Identificación oficial (digitalizada)

• Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Del estudiante o estudiantes a registrar:

• CURP

• Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

Recuerda que para realizar tu solicitud necesitas una llave Mx, es decir una cuenta digital en la que una persona crea un usuario y contraseña. Si todavía no la tines, pues conocer cómo obtenerla en el siguiente enlace .

Proceso para hacer el registro paso a paso

Si ya tienes tu llave Mx debes seguir el siguiente proceso para solicitar la Beca Rita Cetina

Ingresar al siguiente enlace

Dar clic en Iniciar sesión con Llave Mx

Verás datos precargados

Selecciona y sube una identificación oficial

Llena los datos de tu domicilio

Selecciona y sube un comprobante de domicilio

Acepta el Aviso de privacidad simplificado

Da clic en Guardar registro

De esta manera el padre o tutor ya está registrado

Da clic en Registrar un estudiante

Ingresa la CURP de tu hija o hijo de secundaria

Selecciona validar CURP

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Da clic en Buscar CCT

Si tu escuela está en nuestra lista de cobertura, ingresa:

-Nivel educativo

-Turno-Grado

- Parentesco con la o el estudiante

Da clic en el manifiesto bajo protesta de decir la verdad

Presiona Guardar y continuar

Da clic en Aceptar



